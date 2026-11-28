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サンティアゴ・ベルナベウは、もはやレアル・マドリーの勝利と栄光を彩るだけの舞台ではない。巨大な経済力を持つ存在へと変貌し、この名門が他を凌駕する最大の秘密の一つとなっている。ファンで埋め尽くされたスタンド、選手たちを後押しする特別な雰囲気、そして最新設備によって倍増した収入源。スタジアムはいまや金の鉱脈であり、容易には崩せない要塞でもある。それはピッチの内外の数字が物語っている。

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スペイン紙『アス』によると、レアル・マドリーは今季ホームで際立ったシーズンを送っており、サンティアゴ・ベルナベウを敗北を知らない牙城へと変えた。チームは今季ホームで9試合を戦って全勝し、1試合平均3点を上回る30得点を記録する一方、失点はわずか7にとどまっている。

レアル・マドリーは本拠地で相手を圧倒するのが常だが、今季の状況は例年の水準を超えている。昨季はラ・リーガのホームゲームで8ポイントを取りこぼし、その一方でバルセロナはカンプ・ノウでの試合で全勝を果たした。

そして今季、レアル・マドリーは同じ道を歩んでいる。選手たちを包み込み、勝利へのさらなる原動力を与える熱狂的な雰囲気を追い風に、ベルナベウはジョゼ・モウリーニョ監督にとって戦いを勝ち抜くための最も重要な武器の一つとなっている。

アイントホーフェン戦は、ファンの熱気の大きさを示す一戦となった。今季最多となる7万6176人が詰めかけ、スタンドは完全に埋め尽くされた。

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改修後のベルナベウの収容人数は、大会や運営・警備上の要件によって異なる。ラ・リーガの試合では約7万8000人に達する一方、欧州カップ戦では欧州サッカー連盟（UEFA）の規定により、7万6000人をわずかに上回る程度まで減少する。

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アイントホーフェン戦は例外ではなく、これまでのホームゲームではすべての試合で観客数が7万1000人を超えている。最少はラージョ・バジェカーノ戦の7万1898人で、8月に行われたレアル・ソシエダ戦とマラガ戦は、スペインの首都が夏の休暇シーズンと重なっていたにもかかわらず、それぞれ7万2226人と7万4858人を集めた。

ベルナベウの総観客数は66万6000人を超え、1試合平均は7万4040人に達している。スタンドからレアル・マドリーを観戦しようとするファンがいかに多いかを示す数字だ。

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高額チケットも需要は衰えず

本拠地でレアル・マドリーを観戦するためのチケットを手に入れるのは、もはや容易ではない。需要が高まり続け、ファンが高額を支払ってでもチームを見ようとしている状況ではなおさらだ。

次のレアル・マドリー対アラベス戦のチケットは、ゴール裏の4層目スタンドで75ユーロから、同じ区画で最高120ユーロとなっている。メインスタンドではサイドが235ユーロ、ゴール裏が195ユーロで、この区画はVIPボックスに次いで最も需要が高い。

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スポーツ面や観客動員面での成果にとどまらず、ベルナベウはレアル・マドリーの経済成長を支える最も重要な原動力の一つとなった。改修プロジェクトの費用は、建設工事と、クラブが資金調達のために受けた融資の利息を含め、15億ユーロを超えている。

数字はその大きな変貌ぶりを物語っている。改修工事の開始と新型コロナウイルスのパンデミックを前にした最後のシーズンである2018-19シーズン、スタジアム収入は1億7400万ユーロで、クラブの総収入7億5700万ユーロの23％を占めていた。

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しかし2025-26シーズンの財務データでは、ベルナベウの収入は3億6300万ユーロに跳ね上がり、12億2100万ユーロに達したレアル・マドリーの総収入の約30％を占めた。数年前にスタジアムが生み出していた額の2倍以上にあたる。

これらの数字にはコンサートの収入は含まれていない。コンサートは、防音や騒音低減に関する手続きと改善の完了を待つため、現在も休止したままだ。クラブのCEOであるホセ・アンヘル・サンチェスは先の総会で、再開は法的に可能になったと明言したが、具体的な時期はまだ発表されていない。

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その一方で、ほかの商業・娯楽事業は収入を伸ばし続けている。博物館やVIPボックスをはじめ、シルク・ドゥ・ソレイユとの協力で開設された遊歩道「スカイウォーク」、さらには商業イベントやレストラン、フードマーケットに至るまで、その範囲は幅広い。

また、スタジアムでは2年連続でNFLの試合が開催されており、クラブは長期的にこのイベントの開催を続ける方針だ。

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今後、レアル・マドリーの経済的な野心はさらに大きくなりそうだ。今季の予算では、スタジアム収入が16％、5700万ユーロ増加し、4億2000万ユーロに達すると見込まれている。

こうしてサンティアゴ・ベルナベウは、ピッチ上でレアル・マドリーの野望を守る要塞にとどまらず、勝利と富の両方を生み出す総合的な経済体へと変貌した。そしてスポーツと財政の両面で支配を続けるための新たな武器を、このクラブにもたらしている。