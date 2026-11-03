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アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンをホームに迎える一戦について、戦術面で厳しい駆け引きになると予想している。シメオネ監督は、ドイツ勢とのホーム戦で16試合無敗という強固な記録を支えに、選手たちに熱意を持ってこの一戦に臨むよう求めた。

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アトレティコ、ドイツの強豪を相手に好調なホームでの戦いを生かせるか

アトレティコ・マドリーはチャンピオンズリーグ第4節で、リヤド・エア・メトロポリターノにバイエルン・ミュンヘンを迎える。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは7連勝を飾り、直近9試合で6度のクリーンシートを記録。国内リーグでは絶好調で、ラ・リーガ2位につけている。

アトレティコは欧州の大会でドイツ勢をホームに迎えた直近16試合で無敗という、並外れた戦績を誇る。

マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利したシメオネ監督のチームは、今季の欧州の大会で2勝目を狙う。

シメオネ監督、現実的な戦い方を語る

メディアの取材に応じたシメオネ監督は、相手のフィジカルと技術面での質の高さを認めた。「バイエルンは素晴らしい選手を擁する世界最高のチームの一つだ。我々がどこまでやれるか、真価が問われる試合になる」と語った。

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「理想を言えば、我々が80分間攻め、最後の10分間は相手に攻めさせたい……。だが、現実は違う。明日は試合で起こることすべてに対処しなければならない」

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「我々が対戦するのは力強く、強いチームだ。当然、苦しい時間帯もあるだろう」とシメオネ監督は説明した。

バエナ、ホームの声援でバイエルンに重圧を

MFアレックス・バエナもシメオネ監督と同じ見方を示し、メトロポリターノの観客がつくり出す威圧的な雰囲気を強調した。「バイエルンは最高の選手たちを擁する世界最高のチームの一つだ。大きな挑戦になる」と語った。

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「我々には、ファンの前でホームゲームを戦えるという利点がある。どの相手もここで勝ち点を取るのに苦労する」

シメオネ監督はさらに、「厳しい相手と対戦すると分かった上で、熱意と喜びを持って試合を楽しみにしなければならない……」と付け加えた。

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アトレティコ、重要な順位浮上を狙う

チャンピオンズリーグの順位表で勝ち点4の16位につけるアトレティコは、勝ち進む可能性を高めるために勝利が必要だ。

シメオネ監督のチームは、素早いカウンターアタックでバイエルンの守備ラインの背後にあるスペースを突くことを狙う。

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重要な一戦は火曜日の夜、マドリードでキックオフを迎える。