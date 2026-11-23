個人賞への不満
クルトワが、GKにとってバロンドール受賞がいかに難しいかを率直に語った。歴史上、GKの受賞は一度しかない。自身のキャリアを振り返り、GKというポジションが十分に評価されていないと感じるベルギー代表GKは、投票結果を諦めにも似た思いで受け止めている。2022年はもっと上位に入るべきだったと考えており、カリム・ベンゼマの受賞は妥当だったとしながらも、GKは最高賞ではなくヤシン・トロフィーに回されがちだと指摘した。
「2022年はもっと上位に入ると思っていた。カリムの受賞は妥当だったけど、僕はもっと上にいるべきだったと思う。僕たちが素晴らしいプレーをしても、最後の1分に［キリアン・］エンバペがゴールを決めれば、人々の記憶に残るのはそちらだ」とクルトワは説明した。ASが伝えている。レアル・マドリーと最近契約を延長した経験豊富なGKは、際立ったシーズンを送っても最高の個人賞には届かないことが多いと強調した。「難しいことは理解している。でも、GKがバロンドールを受賞するには、どんなシーズンを送ればいいのか分からない。バロンドールの順位でもっと上に入るべきGKもいる」と付け加えた。
レアル・マドリーへの思い
個人賞への不満を語る一方、クルトワはサンティアゴ・ベルナベウでキャリアを終えたいという長期的な希望も明かした。契約を延長したクルトワは、健康を維持し、スペインの名門でタイトルを獲得し続けることが最大の目標だと強調した。
「さらに1年の契約を結べて、とてもうれしく、誇りに思う。ここでキャリアを終えるのが目標だ。そのためには健康でいなければならない。クラブの信頼に感謝している。チャンピオンズリーグは厳しい大会で、この形式ではどのチームにもよりチャンスがある。僕は2度優勝したし、さらに勝ち取りたい」と語った。
ヴィニシウスへの批判に反論
話題は、最近パフォーマンスを厳しく見られているヴィニシウス・ジュニオールの状態に移った。クルトワはヴィニシウスを強く擁護し、調子の波がないのはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドだけだと主張した。ブラジルのスターはここ数週間、レアル・マドリーで安定しないプレーが続き、厳しい目を向けられている。しかし、ベルギー代表のチームメイトはすぐに擁護に回り、ピッチに立つたびに完璧なプレーを求めるのは無理な要求だと批判する人々に訴えた。
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「僕たちは互いを支え合っている。彼だけに特別に寄り添う必要はない。彼は前向きだし、自分を厳しく見つめていて、努力しなければならないことも分かっている。いつも9点や10点の出来を見せることはできない。それができたのはメッシかクリスティアーノだけだ。気持ちの問題でもある。今の彼には以前より躍動感がある。自由に、サッカーを楽しむ必要があるんだ。そうすればもっと良くなる。僕たちが戦っていくには、最高のヴィニが必要だ」とクルトワは語った。
PSVに敬意を示すベルギー代表GK
PSVアイントホーフェンとの対戦を前に、クルトワはオランダ国境に近い故郷と、エールディヴィジの同クラブへの敬意について語った。若い頃、地元の多くの選手がPSVの攻撃的なスタイルやクラブの存在感に憧れ、そこでプレーすることを夢見ていたという。ただし、現在は新形式のチャンピオンズリーグでレアル・マドリーを勝利に導くことに集中している。この形式によって、どのチームにとっても各試合の行方がより予測しにくく、チャンスが広がったと考えている。
「昔は多くの若い選手がPSVでプレーしたいと夢見ていた。とても興味深いクラブだし、特に注目されるクラブの一つだ。僕の家からも近い。アイントホーフェンでプレーしてみたかった。攻撃力の高いクラブで、僕たちとのつながりも多い。面白い試合になることを願っているし、明日は僕たちが勝ちたい」とクルトワは締めくくった。