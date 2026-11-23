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ティボー・クルトワは、GKがバロンドールを受賞するには何を成し遂げればよいのか分からないと語った。近年、最高賞の候補として十分に評価されなかったと感じているレアル・マドリーの守護神は、不満を明かす一方、マドリードで現役を終えたいという目標も示した。

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個人賞への不満

クルトワが、GKにとって バロンドール受賞 がいかに難しいかを率直に語った。歴史上、GKの受賞は一度しかない。自身のキャリアを振り返り、GKというポジションが十分に評価されていないと感じるベルギー代表GKは、投票結果を諦めにも似た思いで受け止めている。2022年はもっと上位に入るべきだったと考えており、カリム・ベンゼマの受賞は妥当だったとしながらも、GKは最高賞ではなくヤシン・トロフィーに回されがちだと指摘した。

「2022年はもっと上位に入ると思っていた。カリムの受賞は妥当だったけど、僕はもっと上にいるべきだったと思う。僕たちが素晴らしいプレーをしても、最後の1分に［キリアン・］エンバペがゴールを決めれば、人々の記憶に残るのはそちらだ」とクルトワは説明した。ASが伝えている。レアル・マドリーと 最近契約を延長した 経験豊富なGKは、際立ったシーズンを送っても最高の個人賞には届かないことが多いと強調した。「難しいことは理解している。でも、GKがバロンドールを受賞するには、どんなシーズンを送ればいいのか分からない。バロンドールの順位でもっと上に入るべきGKもいる」と付け加えた。

レアル・マドリーへの思い

個人賞への不満を語る一方、クルトワはサンティアゴ・ベルナベウでキャリアを終えたいという長期的な希望も明かした。契約を延長したクルトワは、健康を維持し、 スペインの名門でタイトルを獲得し続けること が最大の目標だと強調した。

「さらに1年の契約を結べて、とてもうれしく、誇りに思う。ここでキャリアを終えるのが目標だ。そのためには健康でいなければならない。クラブの信頼に感謝している。チャンピオンズリーグは厳しい大会で、この形式ではどのチームにもよりチャンスがある。僕は2度優勝したし、さらに勝ち取りたい」と語った。

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ヴィニシウスへの批判に反論

話題は、最近 パフォーマンスを厳しく見られている ヴィニシウス・ジュニオールの状態に移った。クルトワはヴィニシウスを強く擁護し、調子の波がないのはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドだけだと主張した。ブラジルのスターはここ数週間、レアル・マドリーで安定しないプレーが続き、厳しい目を向けられている。しかし、ベルギー代表のチームメイトはすぐに擁護に回り、ピッチに立つたびに完璧なプレーを求めるのは無理な要求だと批判する人々に訴えた。

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「僕たちは互いを支え合っている。彼だけに特別に寄り添う必要はない。彼は前向きだし、自分を厳しく見つめていて、努力しなければならないことも分かっている。いつも9点や10点の出来を見せることはできない。それができたのはメッシかクリスティアーノだけだ。気持ちの問題でもある。今の彼には以前より躍動感がある。自由に、サッカーを楽しむ必要があるんだ。そうすればもっと良くなる。僕たちが戦っていくには、最高のヴィニが必要だ」とクルトワは語った。

PSVに敬意を示すベルギー代表GK

PSVアイントホーフェンとの対戦を前に、クルトワはオランダ国境に近い故郷と、エールディヴィジの同クラブへの敬意について語った。若い頃、地元の多くの選手がPSVの攻撃的なスタイルやクラブの存在感に憧れ、そこでプレーすることを夢見ていたという。ただし、現在は新形式のチャンピオンズリーグでレアル・マドリーを勝利に導くことに集中している。この形式によって、どのチームにとっても各試合の行方がより予測しにくく、チャンスが広がったと考えている。

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「昔は多くの若い選手がPSVでプレーしたいと夢見ていた。とても興味深いクラブだし、特に注目されるクラブの一つだ。僕の家からも近い。アイントホーフェンでプレーしてみたかった。攻撃力の高いクラブで、僕たちとのつながりも多い。面白い試合になることを願っているし、明日は僕たちが勝ちたい」とクルトワは締めくくった。