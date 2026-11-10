共有 GOALをGoogleでフォロー

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、今度のUEFAネーションズリーグに向けたメンバー選考で、好調のラツィオMFケネス・テイラーを外したことが最も難しい決断だったと明かした。セリエAの首位で活躍するテイラーだが、主力選手の復帰と中盤の激しいポジション争いにより、メンバーから外れることになった。

広告

ラツィオをセリエA首位に導くテイラー、代表メンバーから外れる

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、ギリシャ、ドイツとのUEFAネーションズリーグを控えた招集メンバーにケネス・テイラーを選ばなかった理由を語った。24歳のMFは国内リーグで際立った活躍を見せ、主将としてラツィオを第11節終了時点でセリエA首位に導いている。

テイラーはシャビの最初の招集メンバーに入り、セルビアとのアウェー戦にも出場していた。

しかし、中盤の激しいポジション争いの末、元アヤックスのテイラーは最終メンバーから外れた。

シャビ、テイラーを外したのは「最も難しい決断」

月曜朝の記者会見で、シャビはテイラーを外したことが、前回の代表活動でメンフィス・デパイを巡って下した難しい判断以上に、今回最も難しい決断だったと認めた。

広告 広告

「最初の期間で最も難しかったのはメンフィスについての決断で、今回はケネスについてだった」とシャビは説明した。

Related Topics

「彼が選ばれていてもおかしくなかったが、間違いなく選考対象には入っている。今のようなプレーを続ければ、戻ってこられるはずだ。今のように得点を重ねれば、また戻ってくる」

中盤の選手が復帰、組み合わせの可能性も

シャビは、テイラーが中盤の選手層の厚さによって招集から外れたと指摘した。フレンキー・デ・ヨング、ジャスティン・クライファート、ヨーイ・フェールマンの復帰で、チームの選択肢は増えている。

広告

フェールマンとデ・ヨングが中盤で共演できるかと問われ、シャビはこう答えた。「ああ、それは可能だ。優れた選手同士なら一緒にプレーできる。ヨーイはドルトムントでうまくやっている。フレンキーはトッププレーヤーだ。私自身、バルセロナでは彼をセンターバックとして起用したこともある。ただ、もちろんそれが私の望む起用法ではない」

シャビはまた、選考では選手の調子とクラブでのパフォーマンスを最も重視すると付け加えた。

広告

オランダ代表、重要なネーションズリーグ2連戦へ

テイラーがイタリアから見守る中、オランダ代表は11月13日のギリシャ戦と同16日のドイツ戦という、重要なネーションズリーグ2連戦に目を向ける。

シャビ率いるチームは、若手のルベン・ファン・ボメルとジヴァイ・ゼヒエルを、U-21代表の欧州選手権プレーオフに送り出さず、A代表に残すことも選んだ。

広告

テイラーは今後の代表活動で再び招集候補に入るため、セリエAでの好調を維持したいところだ。