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シャルケ04がSCパーダーボルンに1-8で大敗。BVBとのルール・ダービーを1週間後に控え、クラブは崩壊状態にある。ミロン・ムスリッチ監督は試合後に選手たちを痛烈に批判したが、その発言には異論も出ている。

「私ならインタビューの直後に彼を解任していた」と、元ブンデスリーガ選手のシュテファン・シュノールはSport1 の番組『ドッペルパス』で語った。理由に挙げたのは、ムスリッチ監督が批判の中で自ら率直に認めた、打つ手のなさだ。

「彼は要するに『シーズン開幕からスタッフとともにあらゆることを試しているが、チームはそれを受け入れない』と言った」。シュノールは、物議を醸す自身の見解をそう説明した。

かつてVfLヴォルフスブルクでプレーした55歳のシュノールは、こう断じた。「彼が間違ったことばかりしているのか、彼のサッカーに合わない選手ばかり与えられたのか、それとも完全に打つ手を失ったのか、そのいずれかだ。しかし、そこまで打つ手を失い、それを公の場で口にしたなら、来週のBVBとのルール・ダービーでチームはどう戦えばいいのか。そのとき彼にはどんなプランがあるのか。まず選手たちを徹底的に批判しておいて、その後に自分のために全力で戦えという。難しいし、うまくいかない」

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ムスリッチ監督は土曜午後、 東ヴェストファーレンでの惨憺たる試合 を受け、 公の場でチーム全体を厳しく批判 。GKロリス・カリウスを除く全選手について、ここ数試合はブンデスリーガで通用する力を示していないとした。「あの試合ぶりは恥ずべきものだった。心底恥ずかしい。ロリス・カリウスを除き、リーダー格の選手は誰もチームを率いることができていない」と、 ムスリッチ監督はDAZNで語り、続けた 。「我々は築き上げてきたものを急速に壊している。シャルケを裏切ってしまった。今の陣容ではブンデスリーガで通用しない」。そして、シュノールが解任に値すると考える発言をした。「スタッフとして何を試しても、成果が出ない」

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慢性的に得点力を欠くシャルケは、パーダーボルンでの大敗で今季6敗目を喫した。11試合で勝利はわずか1回。9月中旬にウニオン・ベルリンを3-1で下した試合では、今季ここまでの総得点の50％を記録していた。そして次の日曜日、2023年3月11日の対戦とシャルケの降格以来初となるBVBとのルール・ダービーが待っている。

シャルケ04はムスリッチ監督を支持

それでも、16位という順位、パーダーボルンでの屈辱的な敗戦、そして昇格の立役者ムスリッチ監督の際どい発言を受けても、監督の去就を巡る議論はないという。スポーツ部門責任者のフランク・バウマンは、そう明言した。「ミロンについての議論はまったくない」と、バウマンは『WAZ』に語った。「勝つときも負けるときも一緒だ。ミロンは選手たちにしっかり準備をさせた。戦術を変えるかどうかの問題ではない。結局、ピッチに立っているのは選手たちであり、彼らが応えなければならない」

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ムスリッチ監督は2025-26シーズンに向け、監督としては比較的無名の存在としてプリマス・アーガイルからシャルケ04に加入した。感情のこもった語りかけ、好成績、そして最終的に危なげなく決めた昇格によって、短期間でシャルケのファンの人気者となった。しかし今、44歳の立場は初めて大きく揺らいでいる。契約は2028年まで残っている。