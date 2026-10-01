というのも、ポルトガルのメディアB24によれば、ラファエル・レオンが今後行われるデンマーク戦（10月1日）とノルウェー戦（10月4日）の2試合で、ガラタサライ・イスタンブール所属のロナウドの象徴的な背番号7を着ける見通しだという。

ロナウドは月曜日のノルウェー戦で、セレソンが2-1で勝利した試合に1分も出場せず、ベンチから見守ることを強いられた。本人にとっては大きなフラストレーションだった。試合後、チームメートがファンとともに勝利を祝う一方で、ロナウドはそのまま通路の奥へ姿を消した。翌日にはチーム練習を欠席し、その後は自らの意思でチームキャンプを離れた。 そのため、厳しい処分を科される可能性もある。

自身の離脱については、その後ロナウド本人がインスタグラムで認めた。 「監督の記者会見とポルトガル連盟会長との話し合いの後、私はチームキャンプを離れることを決めた」と、アル・ナスルのスーパースターは記した。正確な理由については「然るべきタイミング」で明かしたいとしている。一方で、ポルトガルとチームメートの幸運も祈った。

ロナウドの離脱について、ジョルジェ・ジェズス監督は何を語った？

ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督はこれに先立ち、現在41歳となった歴代最多得点者について、本当に必要な場合にのみ起用すると明言していた。そして先週日曜日、まさにその方針を実行に移した。

それでもジェズス監督は、ロナウドの落胆に理解を示した。「20分、あるいは30分もウォーミングアップしておきながら出場できなければ、喜ぶ者などいない」。ただし、その決定を下したのは自分だとした。「彼を起用しないと決めたのは私だ」と監督は説明し、同時にこう強調した。「だからといって、大ごとにする理由はない」

ロナウドを巡る騒動があるとはいえ、ポルトガルはピッチ上では好位置につけている。2016年欧州王者のポルトガルは現在、ノルウェーとデンマークを抑えてグループ首位に立っており、ウェールズは2試合を終えて勝ち点なしの最下位となっている。