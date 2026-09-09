ユルゲン・クロップは就任会見の場で、新たにドイツ代表を率いる自身の初陣に向けて、招集候補として計57人の選手をリストアップしていると明かしていた。59歳の指揮官はその際、具体的な名前については明言を避けたが、これまでドイツ代表とまったく結び付けられてこなかった選手が何人か含まれている可能性はかなり高い。

とりわけGKのポジションでは、クロップが複数の選択肢をメモしているはずだ。2026年W杯での早期敗退後、マヌエル・ノイアーが2度目、そして今度こそ最後の代表引退を表明したことで、ドイツ代表は再び明確な正守護神を欠く状況となっている。バイエルン・ミュンヘンの守護神は、アメリカ、メキシコ、カナダで開催されたこの大会のために代表引退から特別に復帰していたが、本来は正GKに据えられるはずだったオリヴァー・バウマンをベンチへ追いやっていた。

そして、この大会は周知の通り、ノイアーとドイツ代表にとって極めて失望的な結果に終わった。ベスト32でパラグアイにPK戦の末に敗れ、早々に大会を去ることになったのだ。これを受けてバイエルンのGKは代表での2度目の現役引退を表明し、ドイツ代表のゴールマウスを誰が守るのかという議論は再び熱を帯びている。

では、今後のネーションズリーグでオランダ、ギリシャ、セルビアと対戦するにあたり、クロップは誰に信頼を託すのか。書類上では、複数の選択肢がある。一方では、ホッフェンハイムのバウマン、アレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）、あるいは本来の所属クラブであるバルセロナから今季アヤックスにレンタル移籍している、負傷から回復したマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンといった経験豊富なGKを、引き続き安定した最後尾として起用することができる。

一方で、クロップがより抜本的なテコ入れに踏み切り、監督交代による新風とともにGKのポジションでも大きな世代交代を進める可能性もある。興味深い候補は十分にいる。ヨナス・ウルビヒは前回のW杯でもトレーニングGKとして帯同しており、バイエルンでノイアーの後継者候補と見なされている。フランクフルトからのレンタル選手ノア・アトゥボルは、これまで何度か招集に近づきながらも、常に他の候補に後れを取ってきた。さらに、VfBシュトゥットガルトのデニス・ザイメン（現在は負傷中）やフライブルクのミオ・バッカウスも、今後クロップの選択肢になり得る非常に若いGKだ。

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ディアント・ラマイはFCコペンハーゲンで今季ここまでどれほどのシーズンを送っているのか？

そして当然ながら、3つ目の選択肢もある。シャルケのロリス・カリウスやドルトムントのディアント・ラマイに、クロップが代表デビューの機会を与える可能性だ。彼らはこれまでドイツ代表の周辺で大きな存在感を示してきたわけではないが、とりわけ後者は現在、FCコペンハーゲンでの好パフォーマンスによって、代表監督からの1本の電話に値する存在となっている。

2025年に500万ユーロの移籍金でアヤックスからドルトムントへ加入したラマイは、直近2シーズンもレンタル移籍を経験していた。まずドルトムントは彼を1年間コペンハーゲンへ送り出し、その翌年にはシュトゥットガルト生まれのGKはブンデスリーガの1.FCハイデンハイムでレンタルとしてプレー。長年の正GKだったケヴィン・ミュラーをすぐさまベンチに追いやった。

そして今、24歳のラマイは再びレンタルでデンマークの首都へ戻り、なぜクロップとドイツ代表のGK候補になり得るのかを示している。トレーニング不足の影響で、新天地での最初の公式戦2試合ではメンバー外となった。この期間の成績は、カンファレンスリーグ予選でのトゥルク戦が0-0、そしてリーグのビボー戦で0-4の痛い敗戦。その後、ラマイは先発のチャンスを得ると、コペンハーゲンはそこから快調そのものとなった。

ラマイはここまでデンマーク王者で4試合に出場。コペンハーゲンはその期間に4勝を挙げ、失点はわずか2（うち1つはPK）、さらに2試合でクリーンシートを記録している。24歳GKの貢献もあって、コペンハーゲンはカンファレンスリーグ出場権を勝ち取っただけでなく、リーグでもすでに首位に立っている。

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ディアント・ラマイはユルゲン・クロップの下でドイツ代表デビューを飾るのか？

その好パフォーマンスには最近、ブンデスリーガ時代の旧知から大きな賛辞も寄せられた。かつてマインツを率い、現在はデンマークの首都クラブで指揮を執るボー・スヴェンソンだ。スヴェンソンは、ラマイについて「ボールを持った際の落ち着きと、ビルドアップに関与する能力があり、それが我々に新たな次元をもたらしてくれる」と説明。さらに、ドイツ人GKはピッチ上で「強い存在感」も備えているとした。加えて「最終ラインに落ち着きをもたらし、際立った勝者のメンタリティーを持っている」と、コペンハーゲン指揮官は称賛している。

両親のルーツにより理論上はコソボ代表としてプレーすることも可能なラマイだが、ドイツの各年代別代表では10試合に出場している。最後にピッチに立ったのはおよそ5年前のU-20ドイツ代表で、それ以前にはU-19代表とU-18代表でもプレーしていた。

ラマイがこの圧倒的な好調ぶりによって本当にA代表初キャップという形で報われるのかは、9月17日に判明する。その日、クロップはその後に控えるネーションズリーグに向けた最終メンバーを決めなければならない。初戦は9月24日のアウェーでのオランダ戦。その後、ドイツ代表はギリシャとセルビアをホームに迎え、10月4日のギリシャとの再戦をもって代表ウイークを終える。