サウジアラビアのアル・アハリに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーは、トーマス・トゥヘル監督との「わだかまり」を解消した会談について明かした。両者の対立は、互いの性格を理解していなかったための「誤解」だったと強調した。 これは2026年W杯グループリーグ最終戦で「スリー・ライオンズ」がパナマと対戦する前に開かれた。

昨年6月の代表合宿でわずか2分しか出場せず、トヒケル監督に外されたことでW杯の夢はほぼ消えた。しかし彼は復活し、最終メンバーに選ばれた。

トニーの献身度に不満を示していたトゥヘル監督は、大会前に自ら連絡し、事情を説明した。トニーはESPNの取材に次のように語った。 「この状況で謝罪は必要なかった。要するに、トゥヘル監督は私という人間を理解していなかっただけだ。深く話し合い、お互いの考えを理解した。今では彼が私の本当の姿を見てくれていると信じ、私がここにいることを喜んでくれることを願っている」。

トゥヘル監督は、現在のチームにおけるトニーの役割を「特殊部隊の一員」と表現した。先発ではなく試合終盤の勝負どころでの活躍が期待されており、メディアは「PK戦要員としての招集」と解釈した。これに対しトニーは次のように反論した： 「代表にはPK以上の価値を提供したい。だが1分間出てPKを蹴るだけだとしても断らない。私はチームのためにここにいる」。

ユーロ2024のスイス戦で話題になった「ゴールを見ない」PKについて、今回は明かさず、「今は秘密！」と笑った。

トッヒェルはこれまで、ボストンでのガーナ戦（0-0の引き分け）で同点弾を追い求める場面でもトニーを起用していない。それでもストライカーは自身の立場を受け入れ、こう説明した。 「監督は最初から私の役割を明確に示してくれた。大会前に自分の立場が分かるのは、はるかに良いことだ。監督が『特定の能力を求めて君を選んだ』と言ってくれると、決断は選手自身に委ねられる。私にとって、その役割を受け入れるのは当然だ」。