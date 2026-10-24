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リヴァプールのDFロナルド・アラウホが、うつ病との闘いを力強く率直に語った。「限界」に達し、サッカーから離れざるを得なくなったという。バルセロナからアンフィールドに期限付き移籍中のウルグアイ代表DFは、スペイン時代にプロサッカーのプレッシャーと私生活の問題が手に負えなくなったと認めた。

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レッドカードをきっかけに、サッカーから距離を置く

昨年11月、27歳のアラウホはバルセロナでプレーする中、うつ状態へと陥っていった。以前から抱えていた苦しみは、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で退場処分を受けた後に頂点に達した。その試合後には家族が恐ろしい殺害予告の標的となり、DFはついに悪化する自身のメンタルヘルスと向き合うことになった。

自身の置かれた状況の深刻さを認識したアラウホは、一時的にサッカーから離れた。バルセロナを離れて過ごした1カ月の休養期間中、キリスト教への信仰を大きな支えとしながら、ピッチ上の問題にとどまらない複雑な問題に対処するため、心理面の専門家による支援を受け始めた。

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最も苦しい時期に助けを求めて

アラウホは『タイムズ』のポール・ジョイス記者に、自身が経験した大きな精神的負担について詳しく語った。27歳のセンターバックは、サッカーへの情熱を取り戻すには一時的に競技から離れることがどうしても必要だったと説明した。

「とてもつらい時期だった」とアラウホは認めた。「自分には一歩引くことが必要だと感じた。長い間、調子が良くないと感じていたし、何よりも愛しているサッカーを楽しめなくなっていた」

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ウルグアイ人DFは、自分は傷つかないというふりをやめることの重要性を強調し、スタンフォード・ブリッジでの出来事は、長年抱えてきた個人的な問題が限界に達するきっかけにすぎなかったと述べた。「助けが必要だと認めて、身近な人たちだけでなく、専門家にも相談しなければならないと気づいた」と続けた。「時にはいろいろなことを胸にしまい込み、強い人間であろうとする。でも人生では、自分が経験していることを話し、打ち明ける必要がある」

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昨秋、バルセロナのチームから突然離れた理由についても説明した。「スタンフォード・ブリッジで退場になった後、離れる決断をした。あれが限界だったからだ。もうこれ以上続けられなかった。でも、何か一つの出来事が原因だったわけではない。特に私生活で、いろいろなことが積み重なっていて、どう対処すればいいのか分からなかった。

「サッカー選手は大金を稼いでいるのだから、苦しんだり悩んだりするはずがないと決めつけられることがある。でも、僕たちもほかの人たちと同じことを経験する。人生はサッカーだけではない」

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サッカー界全体に広がる対話のきっかけに

アラウホが率直に語ったことは、サッカー界全体に大きな反響を呼んだ。当初チームを離れた後、バルセロナのコーチングスタッフとチームメートは揺るぎない支援を寄せた。そして重要なのは、公の場で自身の弱さを明かしたことで、世界各地の選手仲間が、隠していた自身の苦悩を個人的に打ち明けるようになったことだ。

「さまざまなリーグの多くの選手から連絡があった。リヴァプールだけでなく、代表チームでもチームメートと話すと、そのことが分かる」とアラウホは明かした。「つらい時期を過ごしている選手はたくさんいる。でも、それを公に話すのを恐れている。打ち明けることが大切だ。そこから気持ちが楽になり始めるから」

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現在はマージーサイドへの期限付き移籍中に充実した日々を送っており、あの重要な休養期間が自身のキャリアと心身の健康の両方を救ったと考えている。「休むというのは、これまでにした中で最高の決断だった」と語った。「今は調子が良く、幸せで、再びサッカーを楽しんでいる。それがピッチ上にも表れている。また自分の本当の力を見せられるようになった」

2カ国の国内リーグに注目

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メンタルヘルスの状態が大きく改善した今、アラウホは、リヴァプールがプレミアリーグで好調のブライトンをホームに迎える中、好調を維持しようとしている。一方、保有元のバルセロナも日曜夜に大一番を控える。宿敵レアル・マドリーとの注目のクラシコに臨む。