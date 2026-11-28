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バルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウのスタジアムツアーに特別な体験を加える準備を進めている。トップチームのロッカールームを来場者に開放することを決めたもので、カタルーニャのクラブの中でも最もプライベートな場所のひとつをファンが目にできる貴重な機会となる。同時に、改修工事の完了後にスタジアムからの収益を高めたいという経営陣の狙いもうかがえる。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナは2027年第1四半期に再開予定の新たなミュージアム・スタジアムツアーで、トップチームのロッカールームの見学を可能にする方針だという。この体験は、新たな観光プロジェクトの中でも最大級の目玉のひとつとなる見込みだ。

今回の決定は、スタジアム改修工事が始まる前の2023年5月まで実施されていた以前のツアーと比べ、注目すべき変化となる。以前のツアーでは、見学ルートにトップチームのロッカールームを通過する行程が含まれていた。

しかし今回は状況が異なる。見学の受け入れがロジスティクスの面で可能になったためで、特にトップチームがロッカールームを使用するのは試合日のみであることから、選手たちの準備に影響を与えることなく、週のそれ以外の日に来場者を受け入れることができる。

ロッカールームは約2600平方メートルの地下スペースにあり、そこにはクラブの各種施設が集まっている。スタッフ用の更衣室、女子用の更衣室、さらにハンジ・フリック監督の執務室も含まれる。

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このエリアにはほかにも、最新鋭のアクアエリア、小規模なジム、試合分析や映像視聴のための専用ルームといった施設があり、来場者はスポーツ施設内の日常の一端に触れることができる。

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改修期間中、スタジアム内部への見学は安全上の理由から制限されていたが、プロジェクトの再開によってこの体験が復活する。来場者は購入するパッケージに応じて、ミュージアムを見学した後にカンプ・ノウ内部のツアーを続けられるようになる。

バルセロナ会員への特典

優遇措置はトップチームのロッカールームの開放だけにとどまらない。バルセロナは会員向けに特別な特典を用意し、新ミュージアムとロッカールームエリアへの入場を完全無料とする方針だ。

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これは、以前のツアーや、現在旧アイスリンクの跡地にある仮設ミュージアムでクラブが採用してきた方針を引き継ぐもので、会員はこれまでも無料で入場することができた。

この特典は、クラブと会員との特別な関係を維持し、刷新された観光プロジェクトの始動にあわせて、新たな施設を利用する機会を会員に提供しようとする試みでもある。

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「スカイウォーク」、カンプ・ノウ最大のサプライズ

ただし、新プロジェクトの目玉はロッカールームだけではない。バルセロナは「スカイウォーク」と名付けられた、さらにスリリングな体験の導入も準備しており、これはスポティファイ・カンプ・ノウに加わる最も注目の新施設のひとつとなる。

この空中遊歩道はスタジアムの屋根の上、北スタンドとメインスタンドの間のエリアに、最大80メートルの高さで設置される予定だ。来場者は施設内の最も高い地点から、バルセロナの街のパノラマビューを楽しむことができる。

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この体験はトッテナム・ホットスパー・スタジアムにある観光施設に似たもので、従来のツアールートとは異なる視点からスタジアムと街を眺める機会をファンに提供する。

報道によると、クラブは2029年までに「スカイウォーク」を一般公開することを目指している。これは、カンプ・ノウが男子チャンピオンズリーグ決勝の開催を望んでいる年と重なる。

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バルセロナはこの新施設を単なる新しい娯楽とは考えておらず、より多くの来場者を呼び込む特別なツアーパッケージを提供することで、ミュージアムの年間収益を大幅に伸ばす好機とみている。

こうしてバルセロナは、スタジアムをより近代的で大規模イベントの開催に対応できるものへと改修するだけでなく、サッカーの魅力とエンターテインメント体験を融合させた総合的な観光拠点へと変え、ピッチの外でも新たな収入源を切り開こうとしている。