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ネーションズリーグの重要な一戦を前に、オスロでは大雪とみぞれが予報されており、ノルウェーの国立競技場は天候による大きな影響に備えている。ウェールズを迎える試合でピッチを使用できる状態に保つため、グラウンド管理スタッフは厳戒態勢に入っている。

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ウレヴォールで除雪作業員が待機

ノルウェーは今週土曜日、ウェールズとの重要な一戦に臨む。ネーションズリーグのグループAで最下位となり、降格するのを避けるには勝利が不可欠だ。しかし、この試合に向けた準備は、今後数日間にウレヴォール・スタジアムで大量の降水があるという厳しい天気予報によって難しくなっている。グラウンド管理スタッフは万全を期し、最後の練習と試合に向けてピッチを雪のない状態に保てるよう、除雪作業員をいつでも投入できる態勢を整えている。

ウレヴォール・スタジアムのゼネラルマネジャー、カール・ベルンハルド・スヴェンケは、施設側がこの事態に備えていると認めた。「もちろん警戒態勢を取っている」とTV 2に語り、専任の作業員チームがピッチの雪を継続的に取り除く計画だと説明した。

厳しい予報がノルウェーの練習ピッチに影響か

ノルウェー代表は火曜日にリレストロムでの練習を終え、木曜日と金曜日にはスタジアムで重要な練習を行う予定だ。この日程によってグラウンド管理スタッフには大きな重圧がかかっている。試合前にソルバッケン率いるチームが練習に適したピッチを使えるかどうかは、ピッチの管理にかかっている。

気象研究所の当直気象予報士、イングリッド・ベンツェンは、この地域について厳しい見通しを示した。「木曜日には大量の降水がある」と述べ、降水は夜間に始まり、一日中続くと指摘した。「雪とみぞれの両方になる。湿ってシャーベット状になった雪が数センチ積もる可能性が高い」と付け加えた。

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警告にもソルバッケンは冷静

気象の専門家は困難を予測しているが、ピッチの状態についてノルウェー陣営は意外なほど落ち着いている。スタジアムの運営側は、氷点下の気温や雪などへの対策として、現代的な設備を大いに頼りにしている。スヴェンケによると、設備が効果的に機能する範囲に気温が収まれば、地中暖房によってピッチが使用不能になるのを防げるはずだという。

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「我々はかなり落ち着いている。気温が氷点下を上回る予報である限り、通常は地中暖房で大部分に対処できる」とスヴェンケは説明した。ソルバッケンも記者会見で天候への懸念について、同様の見方を示した。「それほど長く残るとは思わない。暖房をつけているなら、うまくいくだろう」と語った。

首都の混乱を予想する天気予報

芝については楽観的な見方がある一方、オスロの周辺環境は、はるかに対処が難しくなる可能性がある。土曜日は降水がない見込みだが、気温は摂氏4度を超えない予報のため、週前半に積もった雪は地面に残る可能性が高い。

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試合の重要性も、天気予報をめぐる緊張を高めている。ノルウェーはネーションズリーグの最上位リーグにとどまるため、好結果を収めなければならない。敗戦はソルバッケンの下でのチームの前進に大きな打撃となるだけに、ピッチの状態が大きな注目点となっている。みぞれが解けてピッチが重く、水を含んだ状態になれば、ノルウェーがホームで生かそうとしている技術面の優位性が失われる可能性がある。