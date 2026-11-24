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マンチェスター・ユナイテッドのシーズンを立て直すという難題に直面するマウリシオ・ポチェッティーノ。冬の移籍市場で使える補強予算は大幅に限られると報じられている。アルゼンチン人指揮官が引き継いだチームは下位に低迷しており、厳格な財務規則の下で戦力を補強しなければならない。

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財政的制約がポチェッティーノの計画を阻む

オールド・トラッフォードで難題に直面するポチェッティーノ。マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に与えられる1月の補強予算は5000万ポンド未満となる見通しで、壊滅的なシーズンを立て直さなければならない。元アメリカ代表監督は、宿敵リヴァプールに0-4で大敗する屈辱的な初陣の後、 マンチェスター・ユナイテッドが本格的な降格争いに陥っていること を認めざるを得なかった。この大敗でチームはプレミアリーグの下から2番目に沈み、50年以上ぶりの2部降格を現実的に懸念する声が上がっている。

『デイリー・メール』によると、プレミアリーグの厳格な新財務規則によってクラブの動きは大きく制限されている。そのため、ポチェッティーノが今冬に迎える新戦力はわずか2人で、少なくとも1人は期限付き移籍となる見込みだ。CEOのオマル・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスが率いるクラブ首脳陣は、降格の脅威が強まれば移籍市場の終盤に賭けに出る可能性を完全には排除していない。ただし、さらなる規則違反を避けるため、支出は厳しく抑えなければならない。かつての資金力と現在の厳しい現実との隔たりは大きく、補強担当チームには、オールド・トラッフォードでの残留を懸けた戦いにすぐさま変化をもたらせる選手を見つける重圧がかかっている。

補強の最優先は守備陣

リヴァプール戦で守備が崩壊したことを受け、ポチェッティーノにとって新たなセンターバックの確保が最優先課題となった。他の候補の獲得が難しそうな中、ブレントフォードのネイサン・コリンズが有力候補に浮上している。フラムのカルヴィン・バッシーは新契約を結んでクレイヴン・コテージに残ると広く予想されている。一方、エヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトの評価額は7000万ポンドを超え、現在のユナイテッドの予算を大きく上回る。

センターバックに加え、マンチェスター・ユナイテッドは負傷がちなルーク・ショーとポジションを争い、その不在を埋められる左サイドバックの専門職も切望している。クラブは夏の移籍市場でバルセロナのアレハンドロ・バルデとマンチェスター・シティのラヤン・アイト＝ヌーリに関心を示したものの、このポジションの補強には至らなかった。両選手は現在も獲得候補に挙がっている。シーズン序盤、チームはこのポジションの問題によってたびたび守備の脆さを露呈してきた。

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ストライカー探しには高額な費用が壁に

攻撃陣もポチェッティーノにとって懸念材料だ。特にベンヤミン・シェシュコはすねの負傷で新年まで離脱する。オールド・トラッフォードへの移籍が取り沙汰される選手には、代表チームでポチェッティーノの指導を受けたモナコのFWフォラリン・バログンも含まれる。リーズ・ユナイテッドのFWドミニク・キャルバート＝ルーウィンと、現在サウジアラビアのアル・アハリでプレーする元ブレントフォードのアイヴァン・トニーも、獲得候補として検討されている。

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しかし、給与面での要求が高まる中、5000万ポンドの予算で一流のストライカーを獲得するのは容易ではない。トニーの週給は50万ポンドと報じられており、負担が大きすぎるとみられている。一方、リーズは週給18万ポンドへの待遇改善によってキャルバート＝ルーウィンの残留を図っている。こうした財政的な壁があるため、ユナイテッドは最下位付近から脱するために必要な得点力を確保すべく、工夫を凝らすか、知名度の低い候補に目を向けなければならないかもしれない。

ヨロの退場処分に異議申し立て

移籍市場以外では、 ユナイテッドがレニー・ヨロに出された直近のレッドカードの取り消しを求めている 。この若いフランス人選手は、アンフィールドでの一戦の開始からわずか8分、アレクサンデル・イサクへのチャレンジで退場となった。クラブはFAに対し、退場処分に異議を申し立てる意向を正式に通知。GKセンネ・ラメンスがイサクより先にボールに到達できたはずだと主張している。申し立てが認められればヨロの1試合の出場停止は取り消され、土曜日にホームで行われる重要なブレントフォード戦で起用可能となる。