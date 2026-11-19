共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドは降格するには戦力が充実しすぎていると、ポール・インス氏がGOALに語った。新監督マウリシオ・ポチェッティーノにとって、就任1年目の成功とは何か。アルゼンチン人指揮官が引き継ぐチームはプレミアリーグの降格圏に沈むが、欧州大会の出場権を争う力はまだあるとみられている。

広告

メッシやケインを指導してきたポチェッティーノ

マイケル・キャリック氏はオールド・トラッフォードで暫定監督として2025-26シーズンを終え、チームを3位とチャンピオンズリーグ出場に導いた。その実績が評価され、2年契約を結んだ。

しかし、 契約締結からわずか数週間でその契約は破棄され 、再び監督が交代した。今は将来性より実績が重視されている。ポチェッティーノ氏はこれまでの指導者人生で、バロンドール受賞者のリオネル・メッシとハリー・ケインを指導してきた。

一時は エディ・ハウ氏やアントニオ・コンテ氏の招へいも取り沙汰された が、クラブが信頼を寄せたのは、サウサンプトン、トッテナム、チェルシー、パリ・サンジェルマンを歴任し、 米国代表との関係を終えた南米出身の指揮官 だ。

降格圏に沈むマンチェスター・U

ポチェッティーノ氏には即座に結果を出すことが求められる。 ユナイテッドはプレミアリーグで18位に沈み 、10試合を終えて勝ち点はわずか8。それでも、問題をいくつか修正し、順位を上げる時間はまだ十分にある。

広告 広告

インス氏は順位が上がると見ており、マンチェスター・Uが残留争いから抜け出せない可能性は低いという。好調なブライトンやボーンマスよりも「優れた」戦力を持つとされるだけに、それを証明するのは主将ブルーノ・フェルナンデスや 夏の新加入選手ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス らに懸かっている。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

マンチェスター・Uの今季最終順位は？

降格をめぐる騒動は数多くの見出しや活発な議論を生んでいる。マンチェスター・Uでリーグ優勝を経験し、freebets.comとの提携で取材に応じたインス氏は、ポチェッティーノ氏にとって何が成功となるかをGOALに問われ、こう答えた。「降格はしないだろう。

「マンチェスター・ユナイテッドだから、みんな大げさに騒ぎ始める。報道陣や解説者、元選手には格好の話題だが、チームには十分な戦力がある。ヴィラ戦を見れば、非常に多くのチャンスをつくっていたし、勝っていてもまったくおかしくなかった。

広告

「降格圏から抜け出す力は十分すぎるほどある。おそらく7位か8位で終え、今季の欧州大会出場を目指せれば、ポチェッティーノにとって成功のシーズンになると思う。

「それを実現できる選手は間違いなくいる。マンチェスター・Uの選手層がブライトンやボーンマス、エヴァートンより劣るとは言わせない。選手層は上だ。ただ、何かがうまくかみ合っていない。

広告

「だから、ポチェッティーノが欠けているものを見つけられれば、順位を一気に上げる姿を見たい。唯一の問題は、あの順位にいると心理状態が変わることだ。私も以前、あの位置にいたことがある。

「マンチェスター・Uが下位3チームに入っている状況では、必死に走り、戦える選手が必要になる。きれいなサッカーだけでは駄目だ。どうなるか興味深いが、私は心配していない。7位か8位で終え、欧州大会に出られれば、それがポチェッティーノにとって成功のシーズンだと思う」

広告

マンチェスター・Uの日程：厳しい試合が待ち受ける

ポチェッティーノ氏には、1月に次の移籍市場が開き、期待に応えられていないチームを立て直す機会が訪れるまでに、大きな試練が待ち受ける。ユナイテッドの監督としての初戦は、 日曜日にアンフィールドへ乗り込み、かつてのライバルであるリヴァプールと対戦する一戦 だ。

年内にはニューカッスル、コヴェントリー、アーセナル、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドと対戦するほか、チャンピオンズリーグではスポルティングとRBライプツィヒとも顔を合わせる。