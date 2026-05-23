降格が決まったにもかかわらず、ロベルト・ミュレンは笑顔で別れを告げた。「ありがとう、これが私の仕事だった」

ロベルト・ミュレンが本日、37歳で現役を引退した。土曜のプレーオフ決勝ではFCヴォレンダムがPK戦の末に敗れ、来季は2部で戦うことになった。

それでも500試合目の節目を迎えたミュールレンは延長100分、2-2の同点弾でチームを残留へ導くかに見えた。

しかしVAR介入により、ヤンニック・レリエンドールがファウルと判定され得点は取り消された。

それでも彼は「素晴らしい終わり方になり得たが、あのファウルで台無しだ。予感はあった」と冷静に語った。 男同士の競り合いを期待したが、審判は『選択肢はなかった。100％ファウルだ』と言った」

ただ、序盤のホームチームの出来には不満もある。開始20分で2失点し、「自分たちで台無しにした。決勝でそんな入り方は理解できない。その後立て直したけど、遅かった」と語った。

現役生活に幕を引いたミュレンは、来季からヴォレンダムのアシスタントコーチに就く。指導者としての新天地を楽しみにしている。「選手を叱咤激励する？ ああ、それは私の性分だ」と笑いながら語り、ESPN記者のハンス・クラアイ・ジュニアから称賛を受けた。

数々の賛辞を受けた後、飾り気のないヴォレンダム出身の彼は、いつものスタイルでインタビューを締めくくった。「ありがとう、ただの仕事だよ」と、ミュレンは笑顔で語った。