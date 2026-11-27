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アル・カーディシーヤに所属するメキシコ人FWフリアン・キニョネスは、サウジ・プロリーグでの得点記録で注目を集め、フランスのパリ・サンジェルマンが関心を寄せる候補の一人となった。しかし、パリのクラブへの移籍は、彼の技術的な能力とは関係のない要因、すなわちクラブが近年進めている補強方針に阻まれる可能性がある。

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キニョネスの名前はパリ・サンジェルマンと結びつけられているが、それが必ずしも移籍成立が近いことを意味するわけではない。特にフランスのクラブは若手選手の獲得に重点を置くようになっており、アル・カーディシーヤで目覚ましいパフォーマンスを見せているとはいえ、29歳のストライカーと契約する用意があるのかについては疑問が残る。

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こうした状況について、ジャーナリストのエンルモ・イルマン氏は番組『フィ・アル・マルマ』で語り、パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケ監督は、優れた選手たちがクラブへの加入に関心を持っていると常に繰り返していると説明した。その一方で、クラブ首脳陣がアル・カーディシーヤのストライカー獲得に向けて実際に動くかどうかについては懐疑的な見方を示した。

イルマン氏は、パリ・サンジェルマンが近年は若手選手としか契約していないと指摘した。そのため、キニョネスが関心リストに入っているとしても、年齢を理由にクラブが簡単にこの獲得に踏み切るとは考えにくいという。

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欧州の関心を裏付ける圧倒的な数字

キニョネスとパリの結びつきは根拠のないものではない。このメキシコ人ストライカーは、2024年夏にアル・カーディシーヤに加入して以来、得点力と攻撃面で継続して存在感を示すパフォーマンスにより、サウジ・プロリーグ屈指のスターとしての地位を確立した。

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公表されているデータによると、キニョネスはアル・カーディシーヤでのサウジ・プロリーグ通算70試合で59ゴール14アシストを記録している。2024-2025シーズンには28試合で20ゴール5アシストをマークし、力強いスタートを切った。

だが、最大の得点爆発は翌シーズンに訪れた。31試合で33ゴール4アシストを挙げて得点ランキング首位でリーグを終え、好スタートを切っただけのストライカーではなく、高い得点ペースを維持する力を備えていることを証明した。

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このメキシコ人選手は今シーズンも存在感を示しており、サウジ・プロリーグ11試合で6ゴール5アシストを記録し、これらの試合でのゴール関与数は11に達している。

年齢、パリ移籍の夢を阻む障壁

こうした数字にもかかわらず、パリ・サンジェルマンの計算は異なるようだ。クラブは即戦力となる選手を探しているだけではなく、移籍市場において年齢、成長の可能性、長期的なメリットといった要素も考慮に入れている。

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ここにキニョネスを巡る皮肉がある。欧州のビッグクラブの関心に値する数字を残しているストライカーが、ピッチ上のパフォーマンスではなく、関心を示すクラブの方針に関わる障壁に直面する可能性があるのだ。

現時点で、パリ・サンジェルマンがアル・カーディシーヤに正式なオファーを提示したことを裏付ける情報はなく、選手が関心リストに入っていることも実際の交渉開始を意味するものではない。その能力への評価と年齢への懸念の間で、キニョネスの将来は複数の可能性に開かれたままであり、フランスのクラブは、数字で価値を証明したストライカーのために自らの計算を変える用意があるのかを決断しなければならない。