今週、レアル・マドリードにおけるブラジル人スター、ヴィニシウス・ジュニオールの去就が決着するかもしれない。同選手は月曜日の午前、シーズン前のトレーニングを開始するためバルデベバス・トレーニングセンターに到着し、新監督ジョゼ・モウリーニョとの初の会談を行う予定で、これはマドリードのクラブ首脳陣との緊迫した状況に光を当てる一歩となる可能性がある。

カタルーニャ紙「スポルト」は、このブラジル人ストライカーが今後数日のうちに取締役会と会談し、自らの未来を最終的に決定する意向だと報じた。すなわち、契約を更新するか、それとも今回の移籍市場中に退団するかであり、これは今夏最も注目される移籍劇の一つの火種となり得る。特にイングランドのアーセナルが獲得を狙っていることも背景にある。

問題の核心は、ヴィニシウスがレアル・マドリードの契約更新提示を拒否している点にある。クラブが自分を世界的な選手として評価していないと考えているためで、その年俸はフランス人スターのキリアン・エムバペの年俸を大きく下回るものとなる。ブラジル人はこれをチームへの貢献と自らの地位に対する侮辱だと受け止めている。

ヴィニシウスとレアル・マドリードの関係は数か月前から緊張が高まっている。それは非常に不安定なシーズンを経てブラジル人がベルナベウで浴びたブーイングにとどまらず、契約更新交渉の長期化も要因となっており、両者の関係を緊張の頂点に達させている。

ヴィニシウスの契約は2027年6月30日に満了する。クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスは、契約が更新されない場合は多額の金額で選手を売却すべきだという明確な指示を出している。ペレスがスター選手を手放すことをためらわなかった方針であり、その最も顕著な例が、2018年に欧州チャンピオンズリーグ制覇後にイタリアのユヴェントスへ移籍したレジェンド、クリスティアーノ・ロナウドである。

ヴィニシウスとレアル・マドリードの対立は純粋に金銭的なものだ。ブラジル人はレアル・マドリードが提示した4年契約更新の条件を不十分だと考えており、はるかに高い年俸を得ているエムバペと自らの状況を比較している。

対立の第一の点は、2027年の契約満了時にヴィニシウスが受け取る予定だった忠誠ボーナスをめぐるものだ。選手は、契約を更新した時点で従前の契約が自動的に無効になるため、この金額を即座に受け取るべきだと考えている。一方、レアル・マドリードはこの見解を拒否し、このボーナスを契約更新へのインセンティブとして交渉したい考えだ。

対立の第二の点は年俸である。交渉に近い筋によれば、レアル・マドリードの現在の提示は、ヴィニシウスの年俸をエムバペの年俸より年間1000万ユーロ以上低く抑えるものであり、ブラジル人はこれを自らを軽んじるものと受け止めている。特に、彼はクラブの戦略的選手としての役割も得るに値すると考えているためだ。

レアル・マドリードは提示が最終的なものだと明言しているが、交渉の余地はわずかに残されている。

合意に至らなかった場合、ヴィニシウスは新たなチームを探さなければならず、視線はイングランドのアーセナルに強く向けられている。同クラブはすでに選手の代理人と接触し、ヨーロッパの移籍市場に衝撃を与え得る移籍での獲得の可能性を模索している。

このロンドンのクラブは、プレミアリーグ史上最高額の年俸を提示する賭けに出る用意があり、それはレアル・マドリードにおけるエムバペの現在の年俸に近い数字で、ブラジル人スターをプレミアリーグへの移籍に誘惑しようとしている。

ただし、この移籍が実現するためには、レアル・マドリードが巨額の要求を引き下げる必要がある。フロレンティーノ・ペレスは、ヴィニシウスの契約が残り1年しかないにもかかわらず1億7000万ユーロを要求している一方、アーセナルは移籍を金銭的に成立させるため、1億5000万ユーロを下回る金額での獲得を目指している。

両者の間には依然として交渉の余地があり、アーセナルはこの案件に非常に真剣だ。特にスペイン人監督ミケル・アルテタは、ヴィニシウスをアーセナルの布陣に欠けている駒だと見ている。

ヴィニシウスの最優先はレアル・マドリードに残留することであり、彼は近しい人々にそのことを明かしている。クラブもそれを理解しているが、選手はいかなる代償を払ってでも残りたいわけではなく、自らが受けるに値する金銭的・精神的な評価を感じたいと考えている。

レアル・マドリードが土壇場で改善された条件を提示するか、あるいは状況全体が爆発し、近年のチームを代表するスターの一人が退団するかのどちらかとなる。

監督ジョゼ・モウリーニョは、ヴィニシウスをチームに残すことを強く望んでいる。このポルトガル人監督はブラジル人の強力な支持者であり、市場において彼のように試合の流れを変えられる選手はごくわずかだと考えている。

モウリーニョは両者の合意成立を望んでおり、クラブ首脳陣との良好な関係とロッカールームでの大きな影響力を活かして、今後数日のうちに事態を鎮めようと試みるだろう。