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火曜日、ある報道が、モロッコ人のアブデサマド・エザルズリのレアル・ベティス退団を巡るバルセロナの姿勢について、意外な事実を明らかにした。

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近年、パリ・サンジェルマン（PSG）とバルセロナの関係は、とりわけ2017年のネイマール移籍と、その後の両クラブ間の対立以降、明らかに緊張したものとなっている。

しかし同報道は、保有権の一部を持つ元所属選手のPSG移籍について、バルセロナが意外な姿勢を示していることを明らかにした。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、PSGが豊富な資金力を背景に、冬の移籍市場で優れたウインガーの獲得に動かざるを得ないことを、あらゆる兆候が示しているという。

主力2選手、 デジレ・ドゥエとフヴィチャ・クワラツヘリアが膝に重傷を負い、残りのシーズンを欠場することになったため、ルイス・エンリケ監督にはほかに選択肢がない。

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さらにブラッドリー・バルコラがリヴァプールへ移籍した後、純粋なウインガーは新加入のマグネス・アクリウシュとミカ・ゴッツの2人しか残っていない。もっとも、現在は偽9番としてプレーするウスマン・デンベレと、現在はセンターフォワードを務めるフェラン・トーレスも、ウインガーとしてプレーした経験がある。

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フランスのクラブに関する最も信頼できる情報源の一つとされる『ル・パリジャン』は、スポーツ部門が評価しているとされるウインガーのリストを掲載した。

その中には、レアル・ベティスに所属する元バルセロナのスター選手で、24歳のモロッコ人ウインガー、アブデサマド・エザルズリの名前もある。

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バルセロナはこの移籍の実現を心待ちにしている。モロッコ代表である同選手の契約解除金は6000万ユーロで、保有権の20%を持つバルセロナはそのうち1200万ユーロを受け取ることになるからだ。

エザルズリは、PSGのスター選手である同胞アクラフ・ハキミと同じ代理人を持っており、これはいざという時に大きなプラス材料となる。ただし、ベティスに売却の意思はないようだ。

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『ル・パリジャン』が挙げたその他の候補には、アントニオ・ヌサ（RBライプツィヒ）、 エステヴァン（チェルシー）、サイード・エル・マラ（ケルン）、カルロス・フォルブス（クラブ・ブルッヘ）が含まれる。また、別の情報筋はニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）とアデモラ・ルックマン（アトレティコ・マドリー）の名前も挙げている。

エザルズリは上々のシーズンスタート

先日のセビージャとのアンダルシア・ダービーでは、レアル・ベティスに2-0のリードをもたらしたアントニーのゴールの演出に貢献した以外は、本来の出来を下回るパフォーマンスに終わったものの、 このモロッコ人ウインガーは13試合で4ゴール1アシストを記録し、好調なシーズンのスタートを切っている。

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この数字は昨季からの好調を引き継ぐものだ。エザルズリは昨季、43試合で15ゴール13アシストを記録し、2024-2025シーズンには49試合で9ゴール5アシストをマークしている。

PSGが同選手の動向を追っているものの、元代理人、レアル・ベティス、そして新たなアドバイザーは、これまでの発言の中で、接触の事実やエザルズリにスペインのクラブを去る意思があることを否定してきた。

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しかし、PSGが直面する新たな状況が、この話を再び動かす可能性がある。時を同じくして、同選手を巡っては別の動きもあった。『マルカ』によると、スポーツ仲裁裁判所はエザルズリに対し、正当な理由なく契約を解除したとして、元代理人側に23万ユーロ以上を支払うよう命じたという。