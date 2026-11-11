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イングランド代表主将ハリー・ケインは、ウェンブリー・スタジアムでのクロアチア戦で、歴史的な代表通算126試合目の出場を果たす見込みだ。この記録更新の節目を記念し、試合前には伝説的GKピーター・シルトンとともに特別なセレモニーが行われ、トップレベルで活躍を続けてきたことがたたえられる。

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ケイン、ウェンブリーでイングランド男子代表の最多出場記録更新へ

イングランド代表主将のハリー・ケインが木曜夜、ウェンブリー・スタジアムで行われるクロアチアとのUEFAネーションズリーグの試合で、同代表通算126試合目の出場を果たす見込みだ。これにより、20年にわたるキャリアで125試合に出場し、1989年以来イングランド男子代表の最多出場記録を保持してきたピーター・シルトンを上回る。

この歴史的な記録達成をたたえ、ウェンブリーでは試合前に特別なセレモニーが予定されている。シルトン自身が中心となってケインを祝福し、正式に記録保持者の座を譲る。

さらに、ケインが先日受賞した権威あるバロンドールも、ホームのサポーターの前で公式にたたえられる予定だ。

ケイン、継続性とキャリアの節目を語る

イングランド男子代表の最多出場選手となるまでの歩みを振り返り、ケインは、この記録が自身の献身、舞台裏での努力、そしてトップレベルで毎年結果を出し続けてきたことの何よりの証しだと強調した。

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「間違いなく、キャリア最大級の成果の一つだ。最高レベルで継続してきたことを示していると思うし、優れた選手なら誰もが毎年活躍し続けたいと思うはずだ」とケインは語った。

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「これだけの代表出場数に達したことは、バロンドールのスピーチで話したこと、舞台裏でのあらゆる取り組みや献身の証しだ。間違いなくキャリア最大級の節目の一つだ」

バロンドールを持ち帰り、チームの文化を称賛

バロンドールのトロフィーの現物は現在もミュンヘンで大切に保管されているが、ケインはウェンブリーに持っていきたいと明かした。自身にとって大きな栄誉を、これまでの歩みを支えてくれた代表のチームメートやファンと分かち合いたいという。

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「まだミュンヘンにあるけれど、明日は会場にあるといいね。僕が受賞したことを、みんながとても誇りに思ってくれていると思う」とケインは語った。「個人的には、受賞を助けてくれた仲間や人たちに会えるのがうれしい。バイエルン・ミュンヘンにとっても、イングランドにとっても、イングランドのファンにとっても素晴らしいことだ。本当に信じられないことで、すべての支えに感謝している」

一方、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ケインらベテランのリーダーが育んできた献身的なチーム文化を称賛。経験豊富な選手たちが新たに招集された若手を自然に迎え入れ、手本となっていると語った。

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さらなる節目と記録を見据えて

代表出場数でも個人賞でも頂点に達したケインだが、キャリアの目標に上限を設けるつもりはないという。自身のコンディションは非常に良好だと感じており、イングランド代表での通算100ゴールを含む、さらなる目標をすでに見据えている。

「何事にも限界を設けたくない。前回の代表活動ではイングランド代表での100ゴールについて話した。できるだけ早く到達したい、もう一つの素晴らしい節目だと思う」とケインは説明した。

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「出場数については、その時々に向き合っていきたい。僕たちは大会で非常に良い成績を残し、終盤まで勝ち進んできたから、出場数を重ねる機会はある。今は本当に、とても調子がいい。これからも長くプレーして、ほかに何を成し遂げられるか見てみたい」