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マウリシオ・ポチェッティーノはまだ正式にオールド・トラッフォードのベンチに座っていないが、マンチェスター・ユナイテッドの立て直し策はすでに次々と寄せられている。クラブの元DFミカエル・シルヴェストルは、1月の移籍市場でチームの状況を一変させ得る意外な補強候補として、チェルシーの選手を挙げた。

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シルヴェストル、チェルシーで出場機会の少ない若手の獲得を支持

マンチェスター・ユナイテッドの新監督に就任するポチェッティーノ には、クラブを降格の危機から遠ざけるという難題が待ち受ける。1月の移籍市場を前に、同クラブの元DFシルヴェストルは、チェルシーの10代の選手エステヴァンを就任後早期の理想的な補強候補に挙げた。

19歳のエステヴァンは昨夏、当初の移籍金2900万ポンドでパルメイラスから加入し、チェルシーで46試合に出場した。それでも、今季のプレミアリーグで新指揮官シャビ・アロンソの下、先発したのはわずか1度。その唯一の先発は先月のユナイテッド戦で、 ブラジル代表のエステヴァンは2-0の勝利で輝きを放ち 、 マイケル・キャリックの解任 を早める結果となった。

シルヴェストルがエステヴァンについて語ったこと

オールド・トラッフォードで361試合に出場したシルヴェストルは、この若手選手がユナイテッドの求める条件に合うと考えている。ただ、Betarades.grに対し、チェルシーが姿勢を軟化させない限り、移籍の実現は難しいと認めた。

「エステヴァンはチェルシーの選手としてユナイテッド戦に出場した。もっと起用されるべき理由を示したと思う」とシルヴェストルは語った。「チーム内でポジションを勝ち取ろうとしているように見えるので、ユナイテッドが獲得に動くとは思わない。

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「だが、間違いなく良い選手だ。ブラジル代表でもプレーしているし、私は彼のプレースタイルが好きだ。獲得可能なら、ユナイテッドにとって良い補強になるだろう」

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サイドバックの層の薄さも大きな課題

ユナイテッドは夏にサイドバックを補強できなかったため、攻撃陣の補強だけが優先課題ではない。イングランド代表の ルイス・ホールはセント・ジェームズ・パークで新契約に署名し 、移籍の憶測に終止符を打った。負傷者が出る中、ユナイテッド首脳陣は控えの選手を十分に確保できていない。

「ルイス・ホールはニューカッスルで印象的なシーズンを送り、間違いなくクラブの補強候補に入っていた」とシルヴェストルは説明した。「クラブは彼やほかのサイドバックの獲得を試みたが、実現できなかった。

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「今はルーク・ショー、ディエゴ・ダロト、ヌサイル・マズラウィ、そしてかなり長い間負傷していたパトリック・ドルグに頼らなければならない。それも助けにはなっていない」

ポチェッティーノ、初陣でアンフィールドの試練へ

マンチェスター入りを前に、ポチェッティーノは水曜日のハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第2戦で、アメリカ代表監督としての任務を終えなければならない。その後、11月22日の日曜日、宿敵リヴァプールとの敵地での一戦で初めてユナイテッドを指揮する。

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1月を前にクラブの立て直しを図るポチェッティーノにとって、守備陣を欠いた状態でこの激しいライバル対決を乗り切れるかが、就任早々の試練となる。