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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、金曜日のブンデスリーガ、1.FCケルン戦を前に正式にベンチへ復帰する。健康上の異変から回復するため4週間現場を離れたベルギー人指揮官が、検査結果や他クラブの監督たちからの支え、自宅でチームを見守った日々について語った。

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コンパニがアリアンツ・アレーナのベンチに復帰

バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、金曜日にアリアンツ・アレーナで行われるブンデスリーガの1.FCケルン戦を前に、ベンチへ復帰する。髄膜刺激による健康上の異変を受けて4週間現場を離れていた40歳の指揮官は、医師から全面的な復帰許可を得て、木曜日に代表活動からゼーベナー通りへ戻った選手たちを迎えた。

「クラブと医師たちから受けた支援にとても感謝している。今はまた本当に体調が良く、チームに戻れてうれしい」とコンパニは語った。「検査結果はすべて良好だった。私は非常に健康な状態にあると言える。多くの検査を受け、そのすべてで問題は見つからなかった」

警告のサインを見過ごしたと認める

コンパニは、以前のアーセナルとのチャンピオンズリーグの一戦後、当初は体の声に耳を傾けなかったと認め、休養を余儀なくされたことが警鐘になったと語った。最初は衝撃を受けたものの、回復する間、支えてくれた他クラブの監督たちと家族に感謝を述べた。

「軽く考えるつもりはない。間違いなくショックだった。ただ、本当は休むべきときに続けてしまった結果でもある」とコンパニは説明した。「家族に加え、指導者仲間にも感謝したい。私たちは常に競い合っているが、ほぼすべての監督が連絡をくれた。対戦したことがあり、意見が食い違ったことがあったかもしれない監督も含めてだ」

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離れた場所からスタッフを称賛

現場を離れている間、コンパニは試合当日の判断から完全に身を引き、レネ・マリッチ、アーロン・ダンクス、フロリベルト・ンガルラ、ダニエル・フラドリーの各アシスタントに、それまでの水準を維持することを託した。自宅で試合を見守る中、特に印象に残ったのは、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦で見せたバイエルンの恐れを知らない戦いぶりだったという。

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「私は何の決定も下していない」とコンパニは述べた。「監督が不在でも、すべてが普段どおり進むように引き継がなければならない。彼らはそれをとてもうまくやってくれた。アトレティコ戦は本当に楽しかった。その場にはいなかったが、指導者としてのキャリアでも最高の瞬間の一つだった」

クリスマス前の連戦へ意欲

休養を経てリフレッシュし、離れている間に新たな戦術的アイデアも得たコンパニは、欧州5大リーグで唯一無敗を維持するチームを率い、29日間で8試合という厳しい連戦に臨むことを心待ちにしている。

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「FCバイエルンには、このケルン戦に向けて強い意欲を持っている人間が一人いる。私は4週間待っていた」とコンパニは締めくくった。「選手たちが私の意欲を感じ取ってくれれば、明日の試合に向けた良い土台ができるだろう」