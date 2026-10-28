2026年のバロンドール投票の公式な最終結果が発表されるのは土曜日だが、月曜夜からネット上では、投票権を持つ審査員のものとされる投票用紙が次々と出回っている。その中には、クロアチア人記者ズドラフコ・レイッチのものもある。

レイッチの投票内容は、かなり奇妙なものとして注目を集めた。受賞者のケインをトップ5にすら入れていなかったためだ。イングランド代表のストライカーを6位に挙げ、満点の15ポイントに対して5ポイントしか与えなかった。

1992年からバロンドールの審査員を務めるレイッチが、自身にとって最高の選手に選んだのは、スペイン代表としてワールドカップを制したロドリだった。2位から5位には順にアーリング・ハーランド、リオネル・メッシ、フェラン・トーレス、キリアン・エンバペを挙げた。

しかし、今ではその判断を後悔しているようだ。「今は間違いだったと認めなければなりません。ケインをあれほど低く評価したのは、私の間違いだったと認めます」と、レイッチはクロアチアのニュースサイトVecernji listのインタビューで語った。

レイッチは投票について、ワールドカップでの活躍に少し目を奪われ、昨シーズンにクラブで好成績を収めた選手よりも、同大会で好調だった選手を高く評価したと説明した。

ロドリは中盤の中心としてスペインのワールドカップ制覇をけん引。一方、ハーランド、メッシ、エンバペはいずれも代表で得点を重ねた。フェラン・トーレスはアルゼンチンとの決勝で、スペイン代表の決勝点を決めた。ただし、ケインもアメリカ、カナダ、メキシコで行われた本大会で6得点1アシストを記録し、イングランドの準決勝進出に貢献していた。

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他国の記者はハリー・ケインを何位に選んだのか？

レイッチ以外にも、奇妙な投票をした記者がいる。チェコでは、同じく長年審査員を務めるスタニスラフ・フラベがケインを10位（1ポイント）にとどめた。上位にはロドリ、エンバペ、メッシが並んだ。

また、イタリアでもバイエルンのストライカーはトップ3に入らず、エンバペ、ロドリ、クヴィチャ・クワラツヘリアが上位3人に選ばれた。

それでも、ケインは全体として高い評価を得た。ウズベキスタン、コソボ、ロシアでは投票用紙の1位に名を連ね、エクアドルとベトナムでもバイエルンのアタッカーはトップ3に入った。

すべての投票の詳細を含む公式な最終結果は、土曜日発売のフランス・フットボール誌の最新号で発表される予定だ。FIFA世界ランキング上位100カ国の記者100人に投票権が与えられ、各国からフランス・フットボール誌が選んだ記者1人が投票した。