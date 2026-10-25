フリアン・アルバレスが、昨夏の移籍騒動を経て歩み寄りのメッセージを発した。アトレティコ・マドリーのFWは、数カ月前にFCバルセロナへの移籍をどうしても実現しようとした際の自身の振る舞いについて、公に謝罪した。移籍をめぐってはストライキの話まで出ていた。

「ワールドカップ期間中の私の発言について、私たちのファンに謝りたかった。言い方もタイミングも間違っていた」と、アルゼンチン人FWはマルカに語ったと伝えられている。

さらに「ファンの怒りは理解できる。自分がファンだったとしても怒っていただろう。あれほど私を支えてくれていたのだから、なおさらだ。この間、私を支えてくれたチームにも感謝したい」と語った。

フリアン・アルバレスは物議を醸したインタビューで何を語ったのか？

アルバレスが謝罪した発言は、アルビセレステがオーストリアに2-0で勝利した後のインタビューでのものだ。26歳のFWはその場で「全員にとって最善なのは移籍だ。自分の夢をかなえたい！」と断言していた。

これが数週間にわたる泥仕合の頂点となった。騒動は最終的に移籍市場の閉幕とアトレティコ幹部の拒否によって幕を閉じた。マドリードで2030年までの契約を結んでいるアルバレスは、ロヒブランコスに残らざるを得なかった。

では、カタルーニャへの移籍はこれで完全に消滅したのか。まだ分からない。というのも、メディアのオンダ・セロとムンド・デポルティボの報道によると、アルバレスは最近、代理人のフェルナンド・イダルゴと袂を分かった。理由は、昨夏の移籍市場での経緯に不満を抱いていたためだ。

新たな代理人となるのは、夏にマンチェスター・シティからFCバルセロナへのロドリの移籍をすでに取りまとめたパブロ・バルケロだという。アルバレスの将来は依然として不透明だが、憧れのクラブへの移籍を望む気持ちは今も変わっていないとみられる。