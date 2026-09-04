フランス人フォワード、カリム・ベンゼマの去就は、サウジアラビアのアル・ヒラルとの契約を合意解除した後、不透明なままとなっている。

フット・メルカートによると、ベンゼマの今後の行き先は、ごく近いうちに明らかになる見込みだという。

信頼性の高いジャーナリスト、ベルトラン・ラトゥールは番組『Late Football Club』での発言のなかで、ベンゼマは自身のキャリアの去就を取り巻く不透明な状況に、ごく短期間のうちに終止符を打つだろうと語った。

ベンゼマは38歳で、2022年のバロンドールに輝いた選手であり、現在はフリーの立場となり、自らが選ぶクラブと契約できる状態にある。

ベルトラン・ラトゥールは「カリム・ベンゼマの去就は、ごく短期間のうちに明らかになるだろう」と強調した。

したがって、この選手については、迅速な発表がなされる見込みで、彼は「サッカー引退についてまだ結論を出していない」ように見える。

ベンゼマとアル・ヒラルの冒険は、結局のところ半シーズンしか続かなかった。同クラブは昨冬の移籍市場でアル・イテハドから彼を獲得しており、元レアル・マドリードのフォワードはザイーム（盟主）のユニフォームでサウジ・ロシュン・リーグの10試合に出場し、9得点2アシストを記録することができた。

現時点では、ヨーロッパ、とりわけ彼が育った古巣のオリンピック・リヨンへの復帰は可能性が低いとみられるが、いくつかの選択肢は依然として彼の前に残されている。

ベンゼマは、サウジアラビアでのキャリア継続を決断するかもしれないし、アメリカのリーグでプレーする挑戦を選ぶかもしれない。

フリーの立場となった今、このフランス人フォワードは、プロキャリアにおける最後の大きな挑戦となり得る行き先について、速やかに結論を出す必要があるだろう。

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