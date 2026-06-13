開幕戦の事実……ブラジルは恐るべき法律を駆使し、モロッコはその難題の解決策を模索している

2026年ワールドカップ・グループC第1節で、ブラジル代表とモロッコ代表が対戦する。大会史上最多優勝を誇るブラジルと、アフリカ屈指のモロッコの一戦に注目が集まる。

ブラジルは6回目の優勝を狙い、モロッコは2022年のベスト4超えを狙う。

ブラジルは唯一無二の記録を更新中だ。

ブラジルは1930年の第1回大会以来、唯一全大会に出場しており、2026年も23大会連続出場を決める。

予選では5位にとどまったが、ブラジルサッカー連盟は2002年以来遠ざかる優勝へ、イタリア人監督カルロ・アンチェロッティの経験に期待する。

さらにブラジルはワールドカップ初戦で1934年大会以来、一度も負けていない。

過去20回の初戦は17勝3分と無敗で、ブラジルはモロッコ戦で21試合連続無敗記録を狙う。

関連記事：

沈黙の危機がスターの輝きを消す…モロッコは混乱するブラジルを突けるか？

アフリカ勢には8戦7勝と圧倒している。

ブラジルはこれまでアフリカ勢と8度対戦し7勝を挙げており、圧倒的に優位だ。

ブラジルを破ったのは2022年カタールW杯で1-0の勝利を収めたカメルーン代表だけだ。

モロッコは「アトラスライオン」の系譜を受け継ぎ、ブラジルに勝った2つ目のアフリカチームを目指している。

モロッコは初戦の呪いを打ち破れるか。

モロッコは直近の好結果と2025アフリカネイションズカップ決勝進出を糧に自信を持って臨むが、優勝の行方はまだ不透明だ。

「アトラスの黒豹」の異名を取るモロッコだが、ワールドカップの初戦ではいまだ勝利がない。

過去6大会では3敗3分で、いまだ初勝利を挙げていない。