開幕戦でユナイテッドvsチェルシー!プレミアリーグ2019-20シーズン日程発表

プレミアリーグは13日、2019-20シーズンの日程を発表した。

イングランド最高峰のリーグ戦であるプレミアリーグ。豊富な放映権料やブランディングを武器に世界中のスーパースターがプレーし、憧れる舞台だ。今季のチャンピオンズリーグ決勝(トッテナムvsリヴァプール)、ヨーロッパリーグ決勝(チェルシーvsアーセナル)では史上初めて2大会の決勝戦が同国対決になるなど、世界屈指のレベルを誇っている。

そんなプレミアリーグは13日、2019-20シーズンの日程を発表した。

新たなシーズンの幕開けを告げる一戦は、8月9日(金)に予定されているリヴァプール対ノリッジ・シティ。昨季勝ち点97を稼ぎわずか1敗しかしなかったものの僅差で優勝を逃したレッズはその後、第3節でアーセナルをホームに迎え、王者マンチェスター・シティ戦は11月10日に予定されている。

2017-18、2018-19と2シーズン連続で優勝を達成しているマンチェスター・シティは、翌8月10日に敵地でウェストハムと対戦。第2節でチャンピオンズリーグ準々決勝で敗れたトッテナムをホームに迎え、因縁のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドとの最初の“マンチェスター・ダービー”は、12月8日に予定されている。

また、開幕戦でマンチェスター・ユナイテッド対チェルシーによる“ビッグ6”同士の直接対決も組まれた。オールド・トラフォードでの一戦は、8月11日に予定されている。

豊富な資金力を武器に、移籍市場で選手補強に忙しく動き回るプレミアリーグの各クラブたち。2019-20シーズンにトロフィーを掲げるのは、どのチームになるのだろうか。

プレミアリーグ開幕戦全日程は以下の通り。

【8月9日(金)】

リヴァプール vs ノリッジ・シティ

【8月10日(土)】

ウェストハム vs マンチェスター・シティ

ボーンマス vs シェフィールド・ユナイテッド

バーンリー vs サウサンプトン

クリスタル・パレス vs エヴァートン

レスター vs ウォルバーハンプトン

ワトフォード vs ブライトン

トッテナム vs アストン・ヴィラ

【8月11日(日)】

ニューカッスル vs アーセナル

マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー