開幕戦でつまずいたスペイン。サウジアラビア戦へ必要なことをラヤが明かす。

スペイン代表GKデビッド・ラヤは、日曜に予定されるワールドカップ・サウジアラビア戦でチームがより決定的なパフォーマンスを発揮できると自信を示した。第1戦のカーボベルデ戦で引き分けたが、選手たちの士気は下がっていないと強調した。

ユーロ王者のスペインは優勝候補としてアトランタでの第2戦に臨むが、若きスター拉明・ヤマルは負傷から回復しておらず、チームには大きなプレッシャーがかかっている。 スペイン国内では、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の采配にファンやメディアから批判が高まっている。

プレミアリーグで3季連続ゴールデングローブ賞を獲得したアーセナルの正GKだが、今大会は控えに回っている。 オナイ・シモンを正ゴールキーパーとして起用している。

金曜日のESPNインタビューでは、初戦の不振について「この試合から教訓を学び、乗り越えなければならない。難しい試合になるとは分かっていた。レベルアップは必要だが、決意や姿勢は揺らがない」と語った。

さらに「ゴール前では少しの運があればボールはネットに吸い込まれる。仕上げの精度を高めるだけだ」と語った。

ラヤはアーセナルで一時調子を落とし優勝を逃しかけたが、バランスを取り戻しマンチェスター・シティを破って優勝した経験がある。

彼は「どのチームにも好不調の波はある。苦しいときこそ前を向いて戦い続けるしかない」と語った。

スペイン人GKは続けた。「W杯は長い大会だ。初戦の結果は変えられないが、第2戦で3ポイントを取るために自分たちへの要求を高めるべきだ」。

今回のW杯ではブラジルやポルトガルが引き分ける一方、ドイツがキュラソーに7－1で勝利するなど、強豪の明暗が分かれている。 イングランドがクロアチアに4-2で勝つなど、大勝したチームもある。

これらの結果についてラヤは「理想的なスタートを切れなかったチームも多いが、ドイツやイングランド、フランスのような強豪もいる」と語った。 私たちにできる最善は、外部や他チームに振り回されず、毎日何ができるかに集中することだ。世界一になるには最強のチームに勝つしかない。2024年の欧州選手権で私たちが示したように」と語った。