2026年ワールドカップを目前に控えた日本代表に、大きな試練が訪れた。キャプテンの遠藤航が負傷のため代表を離脱し、現役を引退すると発表した。

日本代表は3日後にオランダとの初戦を控えており、遠藤は2月のプレミアリーグ・サンダーランド戦で負った足首のけがから十分に回復できなかった。

負傷後は手術を受け、先月のシーズン最終節ブレントフォード戦でベンチ入りしたが、W杯への復帰は叶わなかった。

33歳のインスは5月31日のアイスランド戦で前半のみ出場したが痛みを覚え交代し、状態が懸念されていた。

感動的なメッセージ

インドは公式SNSで代表引退を表明した。

日本代表の主将は「発表の通り、ワールドカップの代表メンバーから外れることになった。怪我をしてから今に至るまで、できる限りのことはしてきたので、後悔はない」と語った。

「ワールドカップに出場できないのは悲しいですが、カタール大会以来、チーム全員で成し遂げたこと、そしてワールドカップ優勝という現実的な目標を共有できたことを誇りに思います」と語りました。

現在の代表には優れた選手たちがおり、彼らはあらゆる困難を乗り越え、日本サッカー史に残る偉業を成し遂げると確信している」と語った。

最後に彼は代表引退を表明し、「この節目を機に代表から引退します。これからは一ファンとして日本代表を応援し、日本がワールドカップで優勝する日を信じています」と語った。

遠藤は2015年の代表デビュー以来73試合4得点を記録し、カタールW杯後は主将を務めた。

苦境が深まる

スタッフは、最終メンバーの穴を埋めるため、ボルシア・メンヒェングラートバッハのFW真野翔斗を招集した。

負傷で三笘薫や南野拓実らが離脱しており、代表は苦境に立たされている。

日本代表はグループステージ初戦でオランダと対戦し、6日後にチュニジアと対戦。6月25日のスウェーデン戦でグループステージを締めくくる。