ブンデスリーガ開幕戦のウニオン・ベルリン戦では、わずか3分も経たないうちにGKは失点を喫した。ただ、24歳の彼を責めることはできなかった。CKからエマニュエル・ラテ・ラスが至近距離でヘディングを決めたからだ。アトゥボルにとって、これ以上ない最悪の立ち上がりとなった。

それでも、落胆は長くは続かなかった。ユネス・エブヌタリブが直後に51秒間での2得点（10分、11分）で試合をひっくり返し、アドラーにリードをもたらした。このFWは後半にもさらに1点を加えた（67分）。一方でアトゥボルも好パフォーマンスを見せ、幾度となく好セーブを披露した。この日の2失点目でも、彼にはどうすることもできなかった。レオポルト・クエルフェルトが再びCKからヘディングで決めた（79分）。

さらにアトゥボルと新たなチームメートたちに厳しい展開が待っていたのはアディショナルタイムだった。ティム・スカルケが至近距離から押し込み、3-3の同点で試合終了（93分）。この場面でもアウェーのGKはなすすべがなかった。

もっとも、アトゥボルはここ数週間、もともと慌ただしい日々を過ごしていた。5月には当時の代理人であるEpic Sportsの働きかけにより、SCフライブルクに移籍希望を伝え、契約延長を拒否していた。目指していたのは、今夏のうちにプレミアリーグへ移籍することだった。代理店はどうやら複数のトップクラブへの可能性を示していたようだ。だが、それは実現しなかった。フライブルクも対応し、ヴェルダー・ブレーメンからミオ・バッカウスを1200万ユーロで獲得した。

アディ・ヒュッター、アトゥボルのデビュー戦に言及「おそらくすべてが完璧にはいかないだろう」

金曜日、アトゥボルの1年間のフランクフルトへのレンタル移籍がついに正式発表された。 したがって、デビュー戦に向けた準備の時間はほとんど残されていなかった。「おそらくすべてが完璧にはいかないだろう。ただその一方で、ノアはブンデスリーガで非常に多くの経験を積んでいて、少し前にはヨーロッパリーグ決勝にも立っている。だから、彼は今日いい試合をしてくれると思う」と、アイントラハトのアディ・ヒュッター監督は試合前に Sky で語った。

フランクフルトでも、GK事情はここ最近緊迫していた。 たびたびミスが目立っていたカウア・サントスは、ヒュッターによって最近になって第2GKへ降格させられていた。 それと同時に、控えGKのミヒャエル・ツェッテラーはリーズ・ユナイテッドへの移籍が近づいているとされる。

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ヒュッターはアトゥボルを理想的な解決策と見ていた。「移籍市場はまだ閉まっていない。私たちにはまだ何かをする余地がある。こういう流れになって、扉が開いた。カウアは、特にブレントフォード戦で少し不安を抱かせた（フランクフルトはその練習試合で0-7で敗れた＝編集部注）。そして、ノア・アトゥボルを獲得できる可能性が生まれた。これは我々にとって非常に重要だ。彼は代表チームの周辺にいる選手だからね」

アトゥボルのレンタルは当面来夏までとなっているものの、その後もフランクフルトに残る可能性がある。 Sky によれば、買い取り義務が合意されているという。それによると、来夏にSCフライブルクへ1300万ユーロが支払われることになる。 kicker によれば、アイントラハトはまず100万ユーロのレンタル料を支払い、買い取り義務の額は1250万ユーロとなっている。成績連動のボーナス支払いによって、総額は最大1600万ユーロまで上昇する可能性がある。