フェネルバフチェはセンターサークルからGKエデルソンにボールを戻し、エデルソンが前方へロングボールを蹴った。開始12秒、そのボールをめぐってガラタサライのDFアブドゥルケリム・バルダクチとフェネルバフチェのFWロメル・ルカクが競り合った。バルダクチはルカクの腕を挟み込んだが、自らも倒れ込んだ。ルカクは人さし指を突き出して相手の行為に不満を示し、すぐに選手たちが入り乱れる騒ぎに発展。ピッチに駆け込んだ副審も収拾できなかった。

両チームの多くの選手が互いに押し合い、引っ張り合った後、状況はいくらか落ち着いた。それでもルカクは相手に向かって再び激しい侮辱の言葉を浴びせた。主審は最終的にバルダクチとルカクを呼び寄せ、一件を改めて収めようとした。

その後、ルカクはしばらくダービーで大きな存在感を示せなかった。代わって見出しを飾ったのは、ガラタサライのFWビクター・オシムヘンだった。ナイジェリア人FWは前半のうちに2ゴールを挙げ、ガラタサライに文句なしの2-0のリードをもたらした（29分、44分）。フェネルバフチェのシュートは最初の60分でわずか1本。アウェーチームにとって最も危険な場面を生んだのは、ガラタサライのダビンソン・サンチェスだった。クリアしようとしたボールを自陣のポストに当てたのだ。その後、イルファン・カフベジが見事なオーバーヘッドキックでアウェーチームの1点を返したが、フェネルバフチェは1-2とするのが精いっぱいだった。

ここ数週間のガラタサライとフェネルバフチェは？

宿敵とのダービーを制した昨季王者ガラタサライは、スュペル・リグで首位を維持。一方、5位のフェネルバフチェは首位とすでに勝ち点6差となっている。フェネルバフチェはここ数週間、チャンピオンズリーグでも思うような結果を残せていない。第2節にはアストン・ヴィラとのアウェー戦で0-6と大敗。先週のスラヴィア・プラハとのホーム戦では2-0のリードを守れず、2-2で引き分けた。これにより、イスマイル・カルタル監督の立場には強い圧力がかかっている。