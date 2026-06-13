ブラジル代表に近い筋によると、カルロ・アンチェロッティ監督とネイマール・ダ・シウバの電話が決定打となり、ネイマールは2026年W杯の最終メンバーに選ばれた。ただし、彼の役割は明確だ。 グループステージは出場しない控えとしての選出で、このイタリア人監督の判断は「サッカー的知性」と称された。

スペイン紙『AS』によると、26人の最終メンバー発表直前に率直な会話が行われ、ニウマールは自身の限られた役割を理解したという。 アンチェロッティは代表での役割が限定的だと率直に伝え、ネイマールも合宿初日から受け入れていた。

レアル・マドリード前監督は、この決定が伴う巨大なプレッシャーを理解していた。人口2億1300万人の国では、ネymarの招集が国民的祝日並みに祝われたが、そのプレッシャーはスポーツだけでなく社会・政治的なものもあった。とはいえ、最近のパフォーマンスから、彼のコンディションが絶好調とは程遠いことは明らかだった。

5度の優勝を誇るブラジル代表は、 本日土曜日のモロッコ戦でも先発から外れ、グループステージでの出場機会はない。アンチェロッティは「ネymarのコンディションが万全でない」と説明し、慎重に戦略を練った。

ネイマールはもはや不可欠な存在ではなく、若手の指導者に転身。模範的な態度を示す一方、攻撃の軸はヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャに移った。この変化を関係者は「待つ価値があった」と評価している。

ネイマールは直近のサントス戦で負傷し、通常なら代表落ちする重傷だった。それでもアンチェロッティは、彼の経験と精神的な影響力を買いて代表に残した。

経済面も無視できない。報道によると、ネイマールがベンチに入っているだけで、広告やスポンサー収入は大きく増加するという。ブラジルサッカー連盟やスポンサーにとっては大きな収益要因だ。