レアル・マドリードは、リーガ・エスパニョーラでのエスパニョール戦での初戦を数日後に控えた今週、新加入選手をお披露目する準備を進めている。しかしクラブ首脳陣は、選手の披露式典を、過去数年にわたってサポーターが慣れ親しんできた従来の形式とは異なるものにすることを決定した。それは特別かつ家族的な色合いを帯びた取り組みだ。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、レアル・マドリードはバルデベバスにあるクラブ施設で新加入選手の披露式典を行う予定であり、クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスと選手たちの家族が出席するという。式典はサポーターやメディアから離れた非公開の環境で開催される見通しだ。

レアル・マドリードは夏の移籍期間中、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの下で6人の選手と契約を交わしたが、これまでにその誰一人として正式な披露式典を行っていない。このことがクラブに、シーズンが正式に開幕する前に新しい顔ぶれを披露するための特別なプログラムを用意させることになった。

この新たな式典で注目されるのはサポーターの不在であり、加えて、これまでのシーズンで慣例となっていたこととは異なり、選手たちが披露後に記者会見を行わない点だ。かつてはレアル・マドリードの補強が、サポーターを交えた祝賀行事や大規模なメディア向け記者会見で迎えられていた。

クラブが披露する選手のリストには、モウリーニョ、ディオマンデ、ククレジャ、コナテ、ドゥムフリース、エスパイ、ベルナルド・シウバが含まれる見通しで、クラブはこの式典を、新加入選手の披露における従来のイメージとは異なるものになると表現している。

この取り組みは、レアル・マドリードがリーガ・エスパニョーラでの初戦に臨む準備と時を同じくしている。8月22日土曜日、大会第2節でエスパニョールの本拠地に乗り込み、午後9時30分に対戦する。

レアル・マドリードは、新加入選手とモウリーニョのプロジェクトが、クラブが目標を達成できなかった2シーズンを経て、チームにとって転機となることを望んでいる。一方で、今後数日のうちに、シーズンのタイトルをめぐる争いに正式に加わる前の新チームの全体像が明らかになると見られている。