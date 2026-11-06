「長期的な影響がある」ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督、ネーションズリーグの招集を辞退したACミランDFコニ・デ・ウィンターに警告

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コニ・デ・ウィンターは、今月行われるトルコ、イタリアとのネーションズリーグの試合に向けたベルギー代表への招集を辞退した。マルク・ファン・ボメルは、ACミランのDFに対し、この決断は長期的な影響を及ぼすと警告している。デ・ウィンターはクラブでレギュラーとして先発しているものの、ベルギー代表がここまで戦ったグループステージ4試合では一度も出場していない。

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ファン・ボメル監督、デ・ウィンターの不在を説明

デ・ウィンターは代表チームへの合流を見送り、11月12日のトルコ戦と同15日のイタリア戦には出場しない。『Calciomercato.com』によると、ミランのセンターバックである同選手は、これまでに行われたイタリア、フランス、トルコとのネーションズリーグのグループステージ4試合で、1分もプレーしていない。

ファン・ボメル監督は金曜日に代表メンバーを発表し、記者会見でこの状況について語った。「コニ・デ・ウィンターが不在なのは、自分の置かれた状況に納得できず、来ないと決めたからだ。彼自身の選択であり、私にはどうすることもできない」と述べた。

ファン・ボメル監督、長期的な影響を警告

ファン・ボメル監督は、デ・ウィンターがワールドカップとここ数カ月の出場時間の少なさに不満を抱いていたと説明。また、代表メンバーの発表前に、このDFと直接話したことを明かした。

「監督として、元選手として、そして父親として彼と話し、状況を説明した」と付け加えた。「受け入れなければならないが、長期的な影響がある。彼は24歳で、責任ある大人だ」。ベルギーメディアはこの発言を、代表通算8試合出場のデ・ウィンターが今後の代表活動でも招集されない兆候と受け止めている。

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ミランではアモリム監督の下で主力のデ・ウィンター

ベルギー代表で出場機会のないデ・ウィンターだが、クラブでの役割は大きく異なる。2025年夏に約2000万ユーロでジェノアからミランに加入し、最初のシーズンは26試合に出場して1得点を挙げた。

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ルベン・アモリム監督の下、負傷中のマッテオ・ガッビアに代わってセンターバックの第一選択肢としての地位を確立。今季はセリエAで10試合、ヨーロッパリーグで4試合に出場している。しかし、木曜日にホームでフェレンツヴァーロシュに0-2で敗れた試合では苦戦した。一方、ミランのチームメートであるディエゴ・モレイラはベルギー代表に招集されている。

デ・ウィンターとベルギー代表の今後は？

デ・ウィンターは今後、ミランでのプレーに集中する。一方、ベルギー代表は11月12日のトルコ遠征に向けて準備を進める。

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ファン・ボメル監督の下には、負傷から回復したマンチェスター・シティのFWジェレミー・ドクが復帰する。ミカ・ゴッツはポジション争いで新たなライバルを迎えることになる。ヤリ・デ・ブッセルは代表メンバーに選ばれた4人のGKの一人だ。