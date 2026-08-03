長期にわたる駆け引きとウリ・ヘーネスの痛烈な一言　コンラート・ライマーがバイエルンとの契約延長の舞台裏を明かす

「結局のところ、最後に実際にあること以上にいろいろ書かれるものなんです。これがこの世界です。皆さんも自分たちの仕事をしなければならないわけですし、それはそれでいいことです」と、ライマーは韓国・済州島で行われたメディア対応の場で、居合わせた記者たちに向けて語った。「自分はずっととても落ち着いていました。長い間まったく接触がなくて、そして最後のほうになってまた接触が増えました。そうして、そこで合意に至るまで比較的すぐでした。というのも、自分の側から反対する理由は一度もなかったからです。自分はずっとここに残りたかったんです」

今年初めには、2027年に満了する自身の契約延長を巡る駆け引きが始まっていた。一時は、29歳のオーストリア人守備的ユーティリティーの法外な年俸要求が取り沙汰され、それを受けてウリ・ヘーネスが5月に公の場で見解を示した。「コンニーは私がとても愛している選手だ」とヘーネスは語り、こう続けた。「だが、彼はマラドーナではない」

最終的にはW杯の期間中に合意に達し、7月20日に2029年までの契約延長が正式に発表された。「もちろん、今こうしてすべてがうまくいって、すべてがきちんとまとまり、また自分が楽しいと思えることができるのはうれしいです。それがサッカーをすることです。ここでは本当にすごく楽しいです」とライマーは語った。ライマーは2023年にRBライプツィヒからフリーでミュンヘンへ加入していた。

コンラート・ライマーはバイエルンとともにアジアツアー中

一方で、ヘーネスとの和解はなかったという。「いや、ありませんでした。でも、自分にとってそれが何か問題だったことは一度もないです。いつも少しだけ話していましたし、あのときも優勝祝いの場で少し冗談を交えながらまた話しました。それで終わりですし、それ以上は何もないです」

現在、ライマーはFCバイエルンのアジアツアーに参加しており、8月4日に済州SK FC、8月7日にアストン・ビラと対戦する。ミュンヘン帰還後はRBライプツィヒ、1. FCハイデンハイムとのテストマッチが予定されており、その後8月22日に最初の公式戦、ボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを迎える。