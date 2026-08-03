長期にわたる交渉、そしてウリ・ヘーネスの痛烈なひと言。コンラート・ライマーがバイエルンとの契約延長の舞台裏を明かす

「結局のところ、最後に実際にあること以上のことがどんどん書かれていくものなんです。これがこの世界です。皆さんも自分たちの仕事をしなければいけないわけですし、それでいいんです」と、ライマーは韓国南部の済州島で行われたメディア対応で、居合わせた記者たちに向けて語った。「僕はいつもすごく落ち着いていました。長い間はまったく接触がなくて、その後、最後のほうになってまた接触が増えました。そこで合意に至るのも比較的早かったです。というのも、僕の側から反対する理由は一度もなかったからです。僕はずっとここに残りたかったんです」

今年の初めには、2027年に満了する同選手の契約延長をめぐる駆け引きが始まっていた。オーストリア代表の29歳の守備のユーティリティー選手が法外な給与を求めているとも一時伝えられ、それを受けてウリ・ヘーネスが5月に公の場で自身の立場を示していた。「コンニーは私がとても愛している選手だ」とヘーネスは語り、「だが、彼はマラドーナではない」と続けた。

最終的にはクラブW杯の期間中に合意に達し、その後、2029年までの契約延長が7月20日に正式発表された。「もちろん、今こうしてすべてがうまく進んで、すべて決着して、本当に自分が楽しめることにまた集中できるのがうれしいです。それがサッカーをすることです。ここでのプレーは本当にすごく楽しいです」と、2023年にRBライプツィヒからフリーでミュンヘンへ加入していたライマーは話した。

コンラート・ライマーはバイエルンとともにアジアツアー中

一方で、ヘーネスとの和解は行われなかったという。「いや、ありませんでした。でも、僕にとってそれはそもそも一度も何かの問題ではなかったです。いつも少しだけ短く話していましたし、あの時も優勝祝いの場で少し冗談を交えてまた話しました。それで終わりでしたし、それ以上は何もないです」

現在、ライマーはバイエルンのアジアツアーに帯同しており、8月4日に済州SK FC、8月7日にアストン・ビラと対戦する。ミュンヘン帰還後にはRBライプツィヒ、1. FCハイデンハイムとのテストマッチが控えており、8月22日には今季最初の公式戦となるボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを迎える。