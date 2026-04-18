長引く大型移籍を巡り、スカウトがアヤックスに数百万ユーロの支払いを要求

アントニーのマンチェスター・ユナイテッド移籍は、今もアヤックスの悩みの種だ。移籍金9500万ユーロはクラブ最高額だが、法的なトラブルになっている。『Voetbal International』によると、アムステルダム高裁は6月に数百万ユーロを争う訴訟の判決を予定している。

2022年の移籍はマンチェスター・ユナイテッドに巨額損失をもたらし、昨年は2200万ユーロでレアル・ベティスへ売却された。その間、アヤックスには請求が殺到。アントニー本人も罰金で和解した。

代理人のジュニア・ペドロソ氏も売却益の一部を求め、仲裁で125万ユーロの支払いが認められた。

さらに、スカウト兼エージェントのピーター・ジェラルズも「アントニーとリサンドロ・マルティネスの推薦で利益を得た」と主張し、約200万ユーロを請求している。

アヤックスは、ジェラルズが最終的な免責を認めた以前の合意を根拠としている。クラブによれば、それによってすべての義務は履行済みだという。ジェラルズはこれを争い、将来の移籍はそれには含まれていなかったと主張している。

2024年、裁判所はアヤックスの主張を認めましたが、ジェラルズは控訴。現在、控訴院で審理中で、和解交渉は決裂しています。

この問題は移籍市場のデリケートな仕組みを露呈している。FIFA規則にもかかわらず、移籍金の大部分は依然として仲介業者に流れている。アントニーのケースでも、その金額はすでに数百万ユーロに達している。

アヤックス内部では、外部スカウト起用を巡り摩擦が発生した。元チーフスカウトのハンス・ファン・デル・ゼー氏ら内部スカウトは事前説明がなく、後に「異例だ」と語った。ゲラールツ社との提携は2020年に終了した。

6月9日に控訴裁判所が最終判決を下し、アヤックスがジェラルズ社に補償金を支払う必要があるかどうかが判明する。