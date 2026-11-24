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ヤシン・ボノの将来をめぐり、大きなサプライズとなり得る移籍話がアルゼンチンのリーベル・プレートで具体化し始めている。同クラブ首脳陣が早くもこのモロッコ人GKの獲得に動き出したもので、ボノのサッカー人生における大きな夢の一つへの道が開かれ、近い将来サウジアラビアのアル・ヒラルからアルゼンチンへ移籍する可能性も出てきた。

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アルゼンチンのメディア『TyC Sports』によると、リーベル・プレートの関係者はボノと初期段階の接触を行った。ボノは2027年シーズンに向けたGK補強の最優先ターゲットだという。背景にあるのは、サンティアゴ・ベルトランが来夏の移籍市場で退団する可能性だ。ベルトランは今季を通じて優れたパフォーマンスを見せ、複数の欧州クラブの関心を集めている。こうした状況を受け、クラブ首脳陣はこの重要なポジションで戦力を維持できる後釜を早くから検討するに至った。

アルゼンチンのクラブの動きは、ベルトランへの関心が高まるなかでのものだ。目覚ましいパフォーマンスで欧州クラブの注目を集める同選手は、リオネル・スカローニ監督の判断により、ワールドカップ前の親善試合に臨むアルゼンチン代表に招集され、その後ホンジュラス戦で代表デビューを果たした。試合はアルゼンチンの勝利に終わっている。

こうした展開は退団の可能性をさらに高めている。特にアストン・ヴィラとアトレティコ・マドリーが獲得に関心を寄せており、スペインのクラブはヤン・オブラク退団の可能性に備えて選択肢を探っている。

リーベル・プレート首脳陣は、届き得るオファーに備えて立場を固めるため、2027年までとなっていたベルトランの契約を2030年12月まで延長する方向で動いている。年俸の引き上げと違約金の増額も盛り込み、クラブが同選手の将来をより強くコントロールできるようにする狙いだ。

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クラブ関係者は簡単に手放すつもりはないようで、少なくとも1500万ドルのオファーでなければ交渉の席に着かない構えだ。若き守護神の潜在能力と、さらなる成長への確信があるためだ。

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ボノの獲得はベルトランの退団時期と連動しているようにも見えるが、リーベル・プレートは欧州移籍市場が最も活発になる年央まで待つつもりはなく、来年1月中に契約をまとめる可能性を検討している。

その一環として、クラブの代表者がサウジアラビアに赴き、モロッコ人GKと直接接触して本気の関心を伝えるとともに、来季のゴールマウスを託す候補リストの筆頭に彼の名を挙げたという。

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35歳のボノは、リーベル・プレートにとって技術面と感情面の両方で意味を持つ選択肢だ。このモロッコ人GKとクラブのつながりは一時的な関心にとどまらない。彼自身が同クラブのファンであり、これまで何度もそのユニフォームを着たいと公言してきた。

ボノは現在サウジアラビアのアル・ヒラルでプレーしており、契約は2028年7月まで残っている。しかし、リーベル・プレートへの思い入れが今後の交渉に違った余地をもたらすかもしれない。とりわけ、キャリアの新たな段階で夢をかなえる機会を見いだせば、なおさらだ。

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ボノは2023年に『TyC Sports』のインタビューでリーベル・プレートでプレーしたいとの思いを口にしており、同クラブのユニフォームを着ることは夢だと強調していた。ただし、個人的な願望を満たすためだけにプレーするのではなく、チームにふさわしいレベルのプレーを見せ、ポジションを争いたいとも語っていた。

こうした過去の発言は、アルゼンチンのクラブ首脳陣にとって、モロッコ人GKを説得するうえで重要な足がかりとなる。