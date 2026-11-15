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ボルシアMGの有望株ワエル・モヒヤが、ユルゲン・クロップに説得され、ドイツ代表を選んだ経緯を明かした。

17歳のモヒヤは『ビルト』の取材に対し、こう明かした。「ユルゲン・クロップの話し方を聞いて、招集を受けるかどうか長く考える必要はありませんでした。話の内容に納得しましたし、すぐに、ものすごく格好いい人だと感じました。これからしばらく彼とピッチに立つのが楽しみです。彼なら僕のことも成長させてくれると確信しています」

クロップからの招集は、まったく予想していなかったという。「自宅の地下室にいました。両親がそこにホームジムを作ってくれたんです。ドイツ代表監督から電話がかかってきたと気づいたとき、すぐにヘッドホンを外してトレーニングをやめました」

その後、モヒヤはこの朗報を伝えた。「夕食のときに両親に話しました。信じられない瞬間でした！ 僕だけでなく、周りの人たち全員にとって特別なことです。その後は携帯に連絡が殺到しました。あんなにたくさんのメッセージを受け取ったのは初めてです。その後、初めてグラードバッハのロッカールームに入ると、みんなが拍手してくれました。とても感動的でした」と振り返った。

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ドイツ代表監督との話し合いは「とても良く、率直で、オープンなものだった」という。一方で、クロップはグラードバッハの若手選手に安易な期待を抱かせることはなかった。「約束も保証もありませんでした。ここではすべてを自分の力で勝ち取ることができるし、そうしなければならないと言われました」

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それでも、最終的にドイツを選ぶのは難しくなかったという。両親がモロッコ出身のため、理論上はモロッコ代表としてプレーすることもできる。「モロッコも関心を持っていることを、彼らは隠していませんでした。両親はモロッコ出身です。あの国は僕の家族の一部であり、僕はそれを深く尊重しています」

ワエル・モヒヤ、憧れの選手にフロリアン・ヴィルツを挙げる

モヒヤは、A代表デビューを目指す上で手本にしている選手として、フロリアン・ヴィルツの名前を挙げた。「僕たちは似たポジションでプレーします。彼のプレーから多くを学びました。ここでもそうしたいです。プレーを楽しむ姿勢や創造性には感銘を受けます」と、17歳のモヒヤはリヴァプールのスターについて語った。

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クロップは、今回の代表活動期間中に行われるセルビア戦とオランダ戦に向け、モヒヤを24人の招集メンバーに選んだが、その後、最大23人の試合当日のメンバーには入れなかった。

ただし、これは事前に話し合って決めていたことだと、クロップはセルビア戦を前に説明していた。ドイツ代表監督はまず練習でモヒヤの様子を見たいと考えていただけで、グラードバッハの若手選手はA代表デビューまで、もうしばらく待つことになる。