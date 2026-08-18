長い待機の末：プレミアリーグがマンチェスター・シティ問題について沈黙を破る

プレミアリーグの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・マスターズ氏は、マンチェスター・シティに向けられた財務違反疑惑の裁定について「予想以上に時間がかかっている」と認める一方で、最終的な決定に至るまで手続きの機密性を完全に保持する姿勢を強調した。

この問題の発端は3年前にさかのぼる。当時、プレミアリーグはシティに対し、9シーズンにわたって、具体的には2009年から2018年までの期間に財務フェアプレー規則に違反したとして告発した。この期間、チームはプレミアリーグのタイトルを3度獲得している。一方、マンチェスター・シティ側はこれらすべての疑惑を断固として否定し、いかなる違反も行っていないとして反論を続けている。

クラブに向けられた告発の要点は、その9年間にわたって正確な財務情報をリーグに提出しなかったこと、加えてその財務状況に関して行われた調査に協力しなかったことである。両者は2024年9月から12月にかけて、3名からなる独立委員会の前で12週間続いた聴聞会に臨んだものの、それらの聴聞会からおよそ2年が経過した今もなお、決定的な結論には至っていない。

新シーズン（2026-2027）のプレミアリーグ開幕イベントにおいて、この問題の最新の進展について問われたマスターズ氏は、「スカイニュース」の取材に対し、次のように語った。「現時点で付け加えられることは何もない。この件に関するわれわれの規則は極めて明確であり、決定を下し、それを明快に公表する準備が整うまで、すべてを機密に保たなければならない」

さらに同CEOはこう説明した。「時期や手続きの進行状況について、いかなる最新情報も提供することはできない。われわれに残された唯一の道は、法的なプロセスを自然な流れに委ねることだ。生じている苛立ちは十分に理解している。実際、予想以上に時間がかかっているのだから」

審議の長期化に怒りを感じているかについて、マスターズ氏はそれを否定し、こう述べた。「もちろん怒ってはいない。委員会がその職務を遂行するために十分な時間と余地を必要としていることは、以前にも述べた通りだ。結局のところ、プレミアリーグの役割は、十分な証拠がある場合に告発を独立委員会に提出し、真実を立証できるようにすることに限られる。そしてそれは、真実にたどり着くまでにかかる時間的な尺度によって制限されるべきものではない」