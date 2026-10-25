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ハリー・マグワイアは、ボーンマスにホームで0-3の屈辱的な敗戦を喫した後、マンチェスター・ユナイテッドの現在の水準を厳しく評価し、悲惨な不振についてチームメート一人ひとりが責任を負うよう求めた。オールド・トラッフォードで完敗した後、DFは歯に衣着せず、クラブが今、本来あるべき水準から程遠いことを認めた。

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マンチェスター・ユナイテッド、本拠地で新たな屈辱

マンチェスター・ユナイテッドの今季は日曜日、さらなる衝撃的な低みに達した。本拠地オールド・トラッフォードでボーンマスに0-3で完敗したのだ。ボーンマスはその1週間前に今季リーグ戦初勝利を挙げたばかりだったが、試合を通じてホームチームを大きく上回った。ラヤン、マーカス・タヴァーニア、エヴァニウソンのゴールは守備陣の相次ぐミスを突くもので、マイケル・キャリック率いるチームはプレミアリーグで8試合を終えて16位に低迷している。

試合終了の笛が鳴ると、スタジアムにはブーイングが響き渡り、選手たちは重い足取りでピッチを後にした。ユナイテッドはこれで公式戦8試合勝利がなく、キャリックへの重圧は頂点に達している。

屈辱的な敗戦後、『スカイスポーツ』の取材に応じたマグワイアは、明らかにいら立ちを見せながら、許されないパフォーマンスだったと認めた。「十分ではなかった。あれほど早い時間に、またセットプレーから失点したのは残念だ。プレミアリーグで先制を許せば難しくなる。2点目につながったミスで、自分たちをさらに苦しい状況に追い込んだ。個人としてもチームとしても十分なプレーができず、この試合で何かを得るに値しなかった」とイングランド代表選手は率直に語った。

マグワイア、選手一人ひとりに責任を求める

マグワイアの発言は、昨季の調子を再現できずにいるチーム内で、選手間の距離感が広がり、一体感が欠けていることを浮き彫りにした。実際、オプタによると、マンチェスター・ユナイテッドが今季プレミアリーグ開幕から8試合で獲得した勝ち点はわずか7（1勝4分け3敗）。この時点での勝ち点としては、1986-87シーズンの4以来、最も少ない。

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マグワイアはチームメートに対し、言い訳をやめ、ピッチで結果を出すよう求めた。「今はかみ合っていない。結果は十分ではないし、この1週間のパフォーマンスも十分ではなかった。シーズンはまだ序盤だ。何かを見つけなければならない。自分自身に問いかけ、鏡に映る自分を見つめる。それが最も大切だ。自分にもっと何ができるか、チームにさらにどう貢献できるかを考える。そうすれば、前に進める」と試合後のインタビューで付け加えた。

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主力が振るわず、キャリックに批判

試合前には、ブルーノ・フェルナンデスを先発から外す決定が大きな話題となった。同MFが週半ばのコモ戦での敗北後、キャリックの戦術的アプローチに公然と疑問を呈していただけになおさらだ。キャリックは先発から外したのは純粋にサッカー面での判断だと主張したが、先発した11人が奮起できなかったことは、ロッカールームにより根深い問題があることをうかがわせた。オールド・トラッフォードがかつての難攻不落の本拠地ではなくなったことをさらに示す数字もある。2023-24シーズン開幕以降、全公式戦で3点差以上のホーム敗戦を喫した回数は、マンチェスター・ユナイテッドの7回がプレミアリーグのクラブで最多だ。

マグワイアは、選手たちが歴史あるクラブを代表する上での基本的な要求に応えられていないと認めた。「もちろん、自分自身のパフォーマンスを見つめ、責任を負わなければならない。ここは巨大なクラブで、このエンブレムをつける資格があることを毎日証明しなければならない。今の僕たち選手は十分なことができていない。マイケル［キャリック］は昨季、チームの流れを一変させ、僕たちは素晴らしいサッカーをして素晴らしい結果を残した。今季は一人ひとりのパフォーマンスが十分ではない」と説明した。

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シーズンを救うため、早急な変化が必要

ロッカールームの雰囲気や、選手間で激しい言い合いがあったかを問われたマグワイアは、詳細を明かさず、変化の必要性を改めて強調した。「そうした話し合いがあったとしても、内容は外には出さない。僕たちはもっと力を尽くし、より良いプレーをして、より良い結果を得たい。今は求められる水準にまったく届いておらず、何かを変える必要がある」と締めくくった。