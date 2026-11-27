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ロシュン・サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグエリートの戦いを続けるアル・ナスルに、新たな打撃が走った。フランス人ウインガーのキングスレイ・コマンが筋肉系の負傷で離脱することが確実となり、約1カ月間ピッチから遠ざかる見通しだ。オーストラリア人のアンジェ・ポステコグルー監督が率いるコーチングスタッフは、相次ぐ離脱者への対応という新たな課題を突きつけられた。

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『アル・リヤディーヤ』紙の独自筋によると、コマンが受けたメディカルチェックの結果、ハムストリングの肉離れが判明し、約28日間にわたる治療とリハビリのプログラムが必要になるという。今後の複数の試合で彼を起用するのは難しい状況だ。

同筋によれば、このフランス人ウインガーはサウジリーグのアル・ハズム戦とアル・カーディシーヤ戦に加え、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・ガラファ（カタール）戦も欠場する見込みだ。復帰の目安とされているのはロシュン・サウジリーグ第15節のアル・シャバブ戦だが、定められた医療プログラムに沿って治療とリハビリが順調に進むことが条件となる。

再発する負傷がコマンを苦しめる

コマンは去る火曜日、アル・サッド（カタール）戦で筋肉の痛みが再発したため途中で退いた。ポステコグルー監督は早い時間帯での交代を余儀なくされ、アブドゥラー・アル・ハムダンを投入。チームは攻撃の重要なオプションを再び失うこととなった。

アル・ナスルのメディカルスタッフは同選手のために特別な治療・リハビリプログラムを用意した。負傷の悪化や再発を防ぐため、完全に回復するまではトレーニングや試合への復帰を急がない方針を強調している。

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繰り返されるシナリオ、フランス人スターの安定を脅かす

コマンにとって、今季筋肉系のトラブルは今回が初めてではない。9月にはハムストリングの肉離れで3試合を欠場。さらに10月にはAFCチャンピオンズリーグエリートのネフチ・フェルガナ（ウズベキスタン）戦で痛みが再発し、さらに4試合を離脱していた。

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このフランス人選手は去る金曜日、ロシュン・サウジリーグのアル・アハリ戦で後半から途中出場し、戦列に復帰していた。しかし、その復帰は長くは続かなかった。アル・サッド戦で再び痛みに襲われ、またしてもアル・ナスルの構想から外れることになった。

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度重なる負傷により、コマンがチームで継続的にプレーし続けられるのか疑問の声が上がっている。複数のタイトル争いを続けるアル・ナスルにとっては攻撃陣の全戦力が必要な時期だが、同選手の復帰時期は治療への反応と、筋肉の問題を完全に克服できるかどうかにかかっている。