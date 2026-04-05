鉄のような左のパンチで容赦なく…キャロライン・ドゥブアが歴史的な夜にテリー・ハーパーを倒す

イギリスのキャロライン・ドゥブアは、首都ロンドンのオリンピア・アリーナで行われた激戦において、同胞のテリー・ハーパーにポイント勝ちし、ライト級統一世界王者の座に就いた。これにより、彼女は世界ボクシング評議会（WBC）のタイトルに加え、世界ボクシング機構（WBO）のタイトルも獲得した。

数週間前からファンが待ち望んでいたこの試合は、中程度のペースで始まったが、ドゥブアが徐々に主導権を握り、6ラウンド目には一連の正確なパンチ、特にストレートの後に放った強力な左フックでハーパーをダウンさせた。

関連記事：モロッコ対フランス…ブアディの「ジダン流」決断

第8ラウンドで頭部を強打し、左目の上に深刻な怪我を負ったにもかかわらず、ハーパーは高い闘志を見せ、大観衆の声援の中、最終ラウンドとなる第10ラウンドまで戦い続けた。

試合はドブワに98-91、97-92、98-91の判定で決着し、ドブワは1敗1分けという無敗記録を維持したままキャリア13勝目を挙げた。一方、ハーパーの戦績は16勝3敗2分けとなった。

試合後、ドゥブアはBBCのインタビューで次のように語った。「ペースを上げようとしたが、テリーは手強い相手だった。彼女は賢く動いていたので、私がペースを支配しなければならなかった。」

さらに彼女は、「終盤は少し調子が落ちたように感じたが、毎回上達している。 彼女はチャンピオンであり、負けを嫌う。私も同じだ。今夜はより優れた選手が勝った。彼女には、私にふさわしい敬意を払ってほしい」と付け加えた。

関連記事：マヨルカ戦敗北でペレスが激怒…レアル・マドリードのロッカールームを揺るがす激しいメッセージ



ケンジントンの歴史ある会場では、長い空白期間を経て世界タイトル戦が復活した。この会場は、1990年代に英国ボクシング界のレジェンドたちの対戦を数多く迎えてきた場所である。

ハーバーは故郷ヨークシャーからの声援を受け、自信満々にリングに上がった。一方、幼少期からボクシングへの情熱で知られ、初期の頃はボクシングができるようにと男の子のふりまでしていたドブワは、ロンドンの観客から熱烈な歓迎を受けた。

この試合は、準備段階から両選手の間で緊張が走っていた。互いに辛辣な発言を交わし、対戦前の記者会見では押し合いへし合いにまで発展し、試合前の期待感をさらに高めていた。

関連記事：「不道徳な行動」…ハキミ、マドリードのカードを武器にパリを翻弄



序盤のラウンドは期待通りの展開にはならなかったものの、ドゥブワはボディへの打撃に集中することで試合のペースを握り、第6ラウンドで相手をダウンさせ、会場を沸かせた。

第7ラウンドと第8ラウンドでは、ドブワは強力な左手を駆使してプレッシャーをかけ続け、最後まで勇敢に抵抗したハーパーの傷口からは血が流れ出していた。

最終ラウンドでハーバーが逆転を試みたものの、ドゥブワの優位は明らかであり、彼女はタイトルを獲得し、世界女子ボクシング界のトップスターの一人としての地位を確固たるものにした。