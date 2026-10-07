サウジアラビア代表のゴールキーパー、ムハンマド・アル・オワイスが、サウジアラビアによるアラビア湾岸カップ「ガルフカップ27」制覇の舞台裏を明かし、サポーターの後押しと家族の祈りが、選手たちがプレッシャーを乗り越えてタイトルを手にする上で大きな役割を果たしたと強調した。

あわせて読みたい：「代表を去ることはない」メッシが引退の夜に世界に向けて沈黙を破る

アル・オワイスは優勝後、「アル・カアス」のチャンネル・ネットワークを通じた発言でこう語った。「両親と妻、子どもたち、そしてサポーターの祈りが私たちを助けてくれた。湾岸の大会ではプレッシャーが非常に大きい」

サウジアラビア代表のゴールキーパーはさらに、UAEとの決勝戦でサポーターがサウジアラビアを後押しする上で果たした大きな役割を指して、こう付け加えた。「私たちのサポーターが10分でそれをもたらし、事を解決してくれた。その後、選手たちが80分間を支配した」

サウジアラビア代表は決勝戦でUAEに2対0で勝利し、ガルフカップ27のタイトルを獲得。無失点を保つ見事な道のりを経て、自国のサポーターの前でタイトルを手にした。

アル・オワイスは、サウジアラビア代表の今後の目標を定めて次のように締めくくり、湾岸での優勝が今後の大会における「アル・アフダル（サウジアラビア代表）」の野望実現に向けた重要な一歩を意味すると強調した。「アジアカップを制し、ワールドカップに出場できることを願っている」