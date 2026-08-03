マンチェスター・ユナイテッドが、バルセロナが左サイドバック補強の第一候補として狙うスペインの有望株、左サイドバックのホルヘ・サリナス獲得競争に強力に参戦した。この突然の展開により、カンタブリア出身で19歳のこの選手を獲得しようとするカタルーニャのクラブの動きが頓挫する可能性が浮上している。

スペイン紙『スポルト』によれば、マンチェスター・ユナイテッドは左サイドバック補強の代替案としてサリナスに白羽の矢を立てた。これは21歳のニューカスルの選手ルイス・ホール獲得交渉が難航したためで、ニューカスルはプレミアリーグの直接的なライバルとみなすマンチェスター・ユナイテッドへの売却を拒否している。

違約金の支払い

バルセロナはホルヘ・サリナスを忘れてはいなかった。スポーツディレクターのデコは、ロベルト・レバンドフスキとマーカス・ラッシュフォードの退団、そしてフェラン・トーレスのパリ・サンジェルマンへの移籍の可能性によって弱体化した攻撃陣の補強に注力しているものの、左サイドバックのポジションは夏の移籍市場が閉じる前に緊急の補強を必要とするポジションの一つであることに変わりはない。

ジョアン・カンセロの移籍が完了に近づいている一方、このカンタブリア出身のサイドバックの移籍交渉はここ数週間で顕著に難航しており、その結果、すでに数週間前からバルセロナとアトレティコ・マドリードが獲得を目指していたこの選手の争奪戦にマンチェスター・ユナイテッドが強力に参入することとなった。

キャリックがサリナスを評価

マンチェスター・ユナイテッドはホルヘ・サリナスに狙いを定め、昨年7月にウェールズで開催されたU-19欧州選手権で彼を注視していた。同大会ではスペイン代表が目覚ましい活躍を見せ、大陸王者に輝いた。

マンチェスター・ユナイテッドの取締役会はこの19歳の選手を高く評価しており、すぐにトップチームに加わる準備が完全に整っていると考えている。彼はここ数シーズン、たびたびの負傷に見舞われ調子を落としているイングランド人左サイドバックのルーク・ショーとレギュラーの座を争うことになる。

イングランドの複数のメディアによれば、マイケル・キャリック監督はすでに、ニューカスルとルイス・ホール獲得の最終合意に至らなかった場合の同選手獲得に同意しているという。

大きな資金力の差がバルセロナを脅かす

付け加えると、深刻な財政難に苦しむバルセロナとは異なり、マンチェスター・ユナイテッドはこのカンタブリア出身の選手の契約に含まれる違約金1,600万ユーロを、いかなる交渉や引き延ばしもなく全額支払う用意がある。

一方、カタルーニャのクラブが提示しているのは、最大でわずか800万ユーロという控えめなオファーだ。その内訳は固定額600万ユーロと、特定の目標達成に連動した変動額200万ユーロで、加えて取引額を抑え交渉を円滑にするため、複数の若手選手をラシン・サンタンデールへローンで貸し出すことも提案している。

サリナスはバルセロナを希望

両オファーの間には大きな資金力の差があるものの、バルセロナには重要な競争上の強みがある。それは、サリナス自身が来季にブルーとレッドのユニフォームをまといたいと夢見ており、マンチェスター・ユナイテッドを含む他のどの移籍先よりもカンプ・ノウへの移籍を望んでいるという点だ。

しかし、マンチェスター・ユナイテッドが正式に違約金を発動すると決めた場合、この強みは十分ではないかもしれない。そうなればラシン・サンタンデールはいかなる交渉もなくオファーを受け入れざるを得なくなり、サリナスはカタルーニャの夢とプレミアリーグの魅力的な金銭的現実との間で難しい決断を迫られることになる。