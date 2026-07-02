「野蛮な暴行」…ハフィズ・ドラジがワシム少年の事件にコメントし、アルジェリア代表の決断を称賛。

アルジェリアの解説者ハフィズ・ドラジ氏は、米国で暴行を受けた少年ワシムをアルジェリア代表が支援する姿勢を称賛した。

「アル・ハドール」の選手たちは、この事件に心を痛め、2026年ワールドカップのスイス戦前に少年を招き、称えることを決めた。

ドラジ氏は公式Xでこう投稿した。「アルジェリア人の連帯と忠誠を示す高潔な人道的な行動として、 アルジェリア代表は、私たちの息子ワシムと父親をアルジェリア対スイスの試合に招待しました。試合前に宿舎で彼を迎え、称えることで、2日前に受けた野蛮な暴行による精神的ショックを和らげようとしています」と記した。



この取り組みは、米アルジェリア二重国籍を持つ14歳のワシムが、2026年W杯ラウンド32のモロッコ対オランダ戦開催中にボストンのサポーターエリアで集団暴行を受けたことを受けて実施された。

アルジェリアメディアによると、 少年はアルジェリア代表のユニフォームを着ていたが、モロッコ代表を応援するために会場にいた。オランダ代表が先制したことをきっかけに状況が悪化し、ネットに投稿された動画には約35人から暴行を受ける様子が映っていた。少年は意識を失い、病院に搬送された。

この事件はアルジェリア国内で大きな怒りを呼び、SNSでもアルジェリアやモロッコのサポーターから非難の声が上がった。米国当局は監視カメラ映像から複数容疑者を特定し、公式調査を開始した。

アルジェリアのテボン大統領は、大使館が米当局と協力し、法的措置を講じると表明した。少年の家族によると、ワシーム君は退院したが経過観察中であり、父親は加害者への法的措置を進めている。

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