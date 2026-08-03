プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦も消化され、移籍市場も活況を呈している。新たなエールディビジのシーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズン展望の連載で、エールディビジ18クラブすべてを徹底的にチェックしていく。この記事ではアヤックスに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ミチェルのプレースタイルを掘り下げ、サプライズを起こし得る選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想も行う。

アヤックスの新監督に就任したミチェルには、極めて重い任務が待っている。アムステルダムの名門を再び優勝争いの候補へと押し上げることだ。戦力補強では、すぐに違いを生み出せる経験豊富な選手たちに意識的に照準が合わせられた。この方針転換がアヤックスを再びトップへ戻すのに十分かどうかは、今後数カ月で明らかになるだろう。

アヤックスにとって2025/26シーズンは、できるだけ早く忘れたいものとなった。フランチェスコ・ファリオーリの下でリーグ優勝をあと一歩で逃した後、その後任ジョン・ハイティンハには再び魅力的なサッカーが求められた。しかし、下された判断はほぼすべて裏目に出た。1シーズンで実に3人もの異なる監督がチームを率い、最終的には欧州カップ戦出場プレーオフを辛うじて勝ち抜き、カンファレンスリーグ予選の出場権を確保するのがやっとだった。

その後、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは大ナタを振るった。大幅な選別が進められ、新戦力5人の獲得によってアヤックスは豊富な経験とリーダーシップを加えた。目標は極めて明確だ。クラブは再びタイトル争いに加わり、PSVとの差を縮めなければならない。だからこそ、紙の上では昨季よりはるかにバランスの取れたこの陣容を、ミチェルが毎週のように説得力ある戦いを見せるチームへとまとめ上げられるかは非常に興味深いポイントとなる。

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加入と退団

アヤックス首脳陣が2025年夏に主として足元の技術に優れた新戦力を狙っていたのに対し、この数週間での重点はまず経験に置かれていた。ユリアン・ブラント、マルコス・レオナルド、パウロ・エンリケ、トル・アロコダレの獲得によって、アムステルダムのクラブは必要な経験とクオリティーを加えた一方、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの加入もここ数週間ささやかれ続けている。また、デイリー・ブリントもその経験によって重要な役割を担うことになりそうだ。レオナルドに対しては、アヤックスはほぼ2000万ユーロを投じた。

もっとも、これらの選手の何人かにはリスクも伴う。たとえば34歳のテア・シュテーゲンは、ここ2年間で負傷に悩まされ、公式戦出場はわずか12試合。一方でブリントはすでに36歳だ。彼の存在はユリ・バースやディース・ヤンセの成長を妨げないだろうか。

一方でクライフは大胆に整理も進めた。高給取りのワウト・ウェグホルストとブランコ・ファン・デン・ボーメンはフリーで退団し、シヴェルト・マンスベルクは控えめな移籍金で売却された。トップタレントのショーン・ステウルに関しては、アヤックスは実に2350万ユーロを手にした。さらに、レンタル組のオレクサンドル・ジンチェンコ、冨安健洋、ヴィテスラフ・ヤロシュの退団によって、給与体系にも相応の余地が生まれた。920万ユーロ超でイプスウィッチ・タウンへ移籍したチュバ・アクポムについても同様だ。

アヤックスは今後数週間で少なくとも新たな守備的MFの補強を望んでいるが、その一方でミカ・ゴッツの退団も想定しなければならないようだ。このベルギー人にはパリ・サンジェルマンが強い関心を示しており、すでにアムステルダムの主役級選手と個人条件の大筋で合意に達しているうえ、4500万ユーロの最初のオファーも提示している。

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プレシーズンの結果

アヤックスはすでにカンファレンスリーグ予選2回戦から参戦していたため、新シーズンへの準備を早い段階でスタートさせた。この数週間、ミチェルにとって最大のテーマは自身のスタイルをチームに浸透させることだった。

その中で結果の重要性は二の次だった。アヤックスはパナシナイコスに1-3で敗れてプレシーズンをスタートさせたが、その後はAEKラルナカ（1-0）、オリンピアコス（1-0）、バーンリー（2-1）を下して自信を深めた。その合間にはVfLボーフムと1-1で引き分けてもいる。さらにカンファレンスリーグ予選2回戦では、ミチェル率いるチームがFKヴォイヴォディナを圧倒。2試合合計でセルビアのクラブを実に8-2で下した。マルコス・レオナルドとトル・アロコダレは日曜日、FCフォレンダム戦（1-3）でアヤックス加入後初の非公式ゴールを記録した。

若きトップタレントであるファレル・ナシュ（18）、ジナイロ・ジョンソン（19）、モハメド・アブダラ（16）、アブデラ・ウアザン（17）は、この数週間でいずれもスペイン人指揮官にアピールする機会を与えられた。その中でも特に大きな印象を残したのがウアザンだ。このMFはヴォイヴォディナとの第1戦で見事なアシストを記録し、その後バーンリーとの練習試合では決勝点も挙げた。

オスカル・グルークも存在感を示した。アムステルダムでの失望のデビューシーズンを終えた後、このイスラエル人はヴォイヴォディナとの第2戦でハットトリックを達成し、ミチェルに明確なメッセージを送った。

プレースタイル

ミチェルのプレースタイルは明確だ。アヤックスは主導権を握らなければならない。その前提となるのがボール保持だ。スペイン人指揮官は、自軍が高い位置でプレーし、早い段階からプレッシャーをかけ、ボールを持っていない局面での豊富な動きによってチャンスを生み出すことを求めている。また、ボールを失った直後に素早く奪い返すことも、彼のフットボール哲学の重要な一部となっている。

ボール保持時、アヤックスは最終ラインの前に守備的MFを置いた4-3-3の形からスタートする。そこから一方のSBが中盤へ押し上がり、もう一方はセンターバックの横に入る。こうして、3人のセンターバックと守備的MFがネガティブトランジション時の備えを担うビルドアップの形が生まれる。攻撃のブロックは、2人のウイング、押し上がったSB、そしてライン間やペナルティーエリア周辺で危険を生み出すべき2人の攻撃的なMFによって構成される。FWマルコス・レオナルドには、可能な限り最前線にとどまることが求められる。このブラジル人には主としてフィニッシャーとして機能することが期待されている。

守備面では、ミチェルは各選手間の距離を小さく保つコンパクトなチームを志向する。そこからアヤックスは、トップ下がCFの横に並ぶ4-4-2の形で高い位置からプレッシャーをかけることが多い。

現時点でミチェルは、チームがそれらの原則を取り入れているやり方に満足している。「私はいつも、選手が前に出てプレッシャーをかける時、それはチームにエネルギーを与えると言っている。私がある種の決意を持ってボールを奪いに走れば、チームは自分たちにボールを奪い返すエネルギーがあると感じる。そのエネルギーは絶えず流れていなければならない。あらゆるプレーで、チームメートに自分が助けたいと思っていることを示すんだ」

「そして攻撃するためには、1人でも、2人でも、3人でも、4人でも、10人でもなく、11人の選手が必要だ。私たちは11人で攻撃したい。それは強い確信と、ある種の喜びを持って行われなければならない」と、彼は最近アヤックスのクラブ公式サイトで語っている。

このスタイルを最適に実行するためには、技術に優れ、戦術理解の高い選手たちが必要になる。スペースを認識し、それを使う術を知っている選手たちだ。それはまた、なぜアヤックスがこの夏にユリアン・ブラント、デイリー・ブリント、カイオ・エンリケ、そしてほぼ確実にマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのような選手たちにたどり着いたのかも説明している。

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キープレーヤー

おそらくこの夏の移籍市場で最も巧みに伏せられていた案件のひとつが、ユリアン・ブラントのアヤックス加入だった。30歳の攻撃的MFはフリーでアムステルダム入りし、これによってボルシア・ドルトムントでの7シーズンを経て、自身初の国外挑戦に臨むことになる。

ドイツ代表48キャップを誇るこの選手は、少なくとも紙の上では即座にエールディビジ屈指の主役級選手に数えられる存在だ。焦点となるのは、ブラントが実際にどれだけコンディションを整えられているかという点だが、もし本来のレベルを発揮できれば、アヤックスは技術、創造性、ゲーム理解で試合を決められる選手を手にすることになる。

まさにそれこそが、アヤックスが昨季しばしば中盤で欠いていたタイプの選手だった。攻撃はたびたび停滞し、予測しやすすぎるものに映り、その結果としてアムステルダムのクラブはミカ・ゴッツの個の力に大きく依存していた。ブラントがいれば、ミチェルは強いプレッシャー下でもボールを預けられ、狭いスペースで解決策を見つけ出し、1本のスルーパスで味方をGKと1対1にできる攻撃的MFを手にすることになる。マルコス・レオナルドは、そこから恩恵を受けられるタイプのFWだ。

ゴッツのPSG移籍という大型移籍がますます現実味を帯び、その後釜もなお不透明な状況の中で、ブラントはアヤックスで最も創造性のある選手になる可能性が高い。

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ブレーク候補は？

アブデラ・ウアザンがプレシーズンで見せた流れを維持できれば、今季アヤックスの中盤でセンセーションを巻き起こすだけのものをすべて備えている。トップ下のポジションはユリアン・ブラントの加入とオスカル・グルークの存在によって競争が激しいが、17歳のウアザンはインサイドハーフでも非常にうまくプレーできる。加えて、チーム内のより経験豊富なMFたちから学べることも多い。

ミチェルはバーンリーとの練習試合での勝利後、Ajax Lifeに対してこの才能を称賛しており、来季は本格的にチャンスを与える構えのようだ。「ウアザンのパフォーマンスは素晴らしい。まださらに成長する必要はあるが、間違いなく我々を助けられる選手だ」

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成功と見なされるシーズンとは？

アヤックスは昨季、リーグ王者PSVに実に勝ち点28差をつけられてシーズンを終えた。それでも数カ月前、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、今季すぐに再びリーグ優勝争いに加わるという極めて高い野心を口にしていた。

その言葉はこの夏、さらに裏付けられた。複数の経験豊富で質の高い新戦力を加えたことで、アヤックスはクラブとして直ちに反攻に出たい考えを示した。この野心には十分な理由もある。オランダはUEFA係数ランキングの6位をポルトガルに完全に明け渡し、その結果エールディビジは2027年夏からチャンピオンズリーグのストレートイン枠を1つしか持てなくなるからだ。

ここ数シーズンの失望の後、サポーターは再びタイトルを争うチームを切望している。この野心的な夏の補強によって期待値は大きく高まった。リーグ優勝に本気で挑むことが、ミチェルとアヤックスにとっての最低限の目標と言えそうだ。

（大胆な）予想

年間最優秀選手: ユリアン・ブラント。ドイツ人MFが健康を維持できれば、即座にアヤックスの創造性の中心となる。彼のゲーム理解、技術、経験は中盤を一段高いレベルへ引き上げる。

最大の失望: マヘル・カリーソ。アヤックスは昨冬、このアルゼンチン人に大きく投資したが、現時点では先発の座を見込める状況にはない。来季も控え役によってカリーソの忍耐は再び試されることになる。カリーソ自身に大きな不足があるというより、単純に序列で上にいる選手がほかにいるのだ。

最高の補強: ユリアン・ブラント。他に誰がいるだろうか。アヤックスはフリーで、長年にわたって最高レベルで実績を残してきたドイツ代表48キャップの選手を獲得した。この創造的な選手は、この夏のエールディビジ最高の補強になるかもしれない。

得点王: マルコス・レオナルド。このブラジル人は実績ある点取り屋だ。ブラントがチャンスメークし、両サイドから十分な供給があれば、2026/27シーズンのアヤックスで断トツの得点王になる。

欧州での結果: カンファレンスリーグ準決勝。アヤックスは多くの参加クラブを上回る個のクオリティーを備えており、そのため上位進出は可能だ。ただし実際に優勝杯を手にするには、あらゆる要素がかみ合う必要がある。

エールディビジ最終順位: 2位。アヤックスはこの夏、大きな戦力の上積みを実現したが、依然としてPSVが倒すべきチームだ。今後数週間でPSVの守備陣がさらに大幅に強化される可能性は高い。アイントホーフェンのクラブの陣容は今なお個のクオリティーにあふれ、違いを生み出せる選手を並外れて多く抱えている。もしジョーイ・フェールマン、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピのような主力が移籍市場終盤まで残留し、その後に同等の代役なしで退団するようなことがあれば、優勝争いはなお大きく開かれることになる。

その他のシーズン展望

ADOデン・ハーグ

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エールディビジ開幕節を前に、今週は18クラブすべてを取り上げている。あなたの応援するクラブのシーズン展望がいつ掲載されるのか気になるなら、コメントで聞いてほしい。 そしてアヤックスに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。































