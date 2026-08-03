プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦もすでに行われ、移籍市場も活況を呈している。新たなエールディビジのシーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズンプレビューの連載として、エールディビジ全18クラブを詳しく見ていく。この記事ではアヤックスに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ミチェルのプレースタイルを掘り下げ、サプライズを起こし得る選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの大胆な予想も行う。

アヤックスの新監督に就任したミチェルには、極めて重い使命が課されている。アムステルダムの名門を再び優勝争いの候補へと戻すことだ。戦力補強にあたっては、すぐに違いを生み出せる経験豊富な選手たちに意識的に照準が合わせられた。この方針転換がアヤックスをトップへ引き戻すのに十分かどうかは、今後数カ月で明らかになる。

アヤックスにとって2025/26シーズンは、できるだけ早く忘れたいものとなった。フランチェスコ・ファリオーリの下でリーグ優勝をあと一歩で逃した後、その後任ジョン・ハイティンハには魅力的なサッカーの再構築が求められた。しかし、下された判断はほとんどすべて裏目に出た。1シーズンで実に3人もの監督がチームを率い、最終的には苦しみながらも欧州カップ戦出場プレーオフを勝ち抜き、カンファレンスリーグ予選出場権を確保した。

その後、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフが大きくメスを入れた。大幅な整理が進められ、5人もの新戦力によってアヤックスは豊富な経験とリーダーシップを加えた。目標は明確そのものだ。クラブは再びタイトル争いに加わり、PSVとの差を縮めなければならない。だからこそ、紙の上では昨季よりはるかにバランスの取れたこの陣容を、ミチェルが毎週のように説得力ある戦いを見せるチームへとまとめ上げられるかは非常に興味深い。

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加入・退団情報

アヤックス首脳陣が2025年夏に主に技術力の高い補強を狙っていたのに対し、この数週間で最優先されたのは何より経験だった。ユリアン・ブラント、マルコス・レオナルド、パウロ・エンリケ、トル・アロコダレの獲得により、アムステルダムのクラブは必要な経験値と質を手に入れた一方、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの加入話もここ数週間くすぶり続けている。さらにデイリー・ブリントも、その経験によって重要な役割を担うことが期待されている。レオナルド獲得には、アヤックスはほぼ2000万ユーロを投じた。

もっとも、これらの選手の中にはリスクを伴う存在もいる。34歳のテア・シュテーゲンはこの2年間、度重なる負傷の影響で公式戦出場がわずか12試合にとどまっており、ブリントもすでに36歳だ。彼の存在がヨウリ・バースやディース・ヤンセの成長を妨げることにはならないだろうか。

一方でクライフは、大胆なスカッド整理も進めた。高給取りだったヴァウト・ヴェグホルストとブランコ・ファン・デン・ボーメンはフリーで退団し、シヴェルト・マンスヴェルクは控えめな移籍金で売却された。トップタレントのショーン・ステュールについては、アヤックスは実に2350万ユーロを手にした。さらに、レンタル組のオレクサンドル・ジンチェンコ、冨安健洋、ヴィテスラフ・ヤロシュの退団によって、給与総額にも相応の余裕が生まれた。これは、900万ユーロ超でイプスウィッチ・タウンへ移籍したチュバ・アクポムについても同様だ。

アヤックスは今後数週間で新たな守備的MFの補強を目指しているが、それと同時にミカ・ゴッツの退団も想定しておく必要がありそうだ。ベルギー人アタッカーにはパリ・サンジェルマンが強い関心を示しており、すでにアムステルダムの主役格と個人条件の大枠で合意し、4500万ユーロの初回オファーも提示している。

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プレシーズンの結果

アヤックスはカンファレンスリーグ予選2回戦からの参戦となったため、新シーズンに向けた準備を早い段階でスタートさせた。この数週間、ミチェルにとって最大のテーマは自身のスタイルをチームに落とし込むことだった。

結果そのものの重要性は二の次だった。アヤックスはパナシナイコスに1-3で敗れてプレシーズンをスタートさせたが、その後はAEKラルナカに1-0、オリンピアコスに1-0、バーンリーに2-1で勝利し、自信を深めていった。その間にはVfLボーフムと1-1で引き分けてもいる。さらにカンファレンスリーグ予選2回戦では、ミチェル率いるチームがFKヴォイヴォディナを圧倒。2試合合計でセルビアのクラブを8-2で下した。マルコス・レオナルドとトル・アロコダレは日曜日、FCフォレンダム戦（1-3）でアヤックスの一員として初の非公式戦ゴールを記録した。

若きトップタレントのファレル・ナシュ（18）、ジナイロ・ジョンソン（19）、モハメド・アブダラ（16）、アブデラ・ウアザン（17）は、この数週間でいずれもスペイン人指揮官にアピールするチャンスを得た。その中でも特に大きな印象を残したのがウアザンだった。このMFはヴォイヴォディナとの第1戦で見事なアシストを記録し、その後バーンリーとの親善試合では決勝点も挙げている。

オスカル・グルフも存在感を示した。アムステルダムでのデビューシーズンは失望に終わったイスラエル人だが、ヴォイヴォディナとの第2戦でハットトリックを決め、ミチェルに対して明確なメッセージを発した。

プレースタイル

ミチェルのプレースタイルは明確だ。アヤックスは主導権を握らなければならない。その土台となるのはボール保持だ。スペイン人指揮官は、チームが高い位置でプレーし、早い段階でプレスをかけ、ボールを持っていない局面でも多くの動きによってチャンスを生み出すことを望んでいる。また、ボールを失った直後に奪い返すことも彼のフットボール哲学の重要な一部だ。

ボール保持時のアヤックスは、守備陣の前にアンカーを置く4-3-3でスタートする。そこからSBの一方が中盤へ上がり、もう一方はセンターバックの脇にポジションを取る。こうして、3人のセンターバックとアンカーが後方の備えを担う形のビルドアップが生まれる。攻撃のブロックは、2人のウイング、押し上げられたSB、そしてライン間やペナルティーエリア周辺で脅威を生み出すべき2人の攻撃的MFで構成される。FWマルコス・レオナルドには、できる限り中央にとどまることが求められる。このブラジル人には、とりわけフィニッシャーとして機能することが期待されている。

守備面では、ミチェルは選手間の距離をコンパクトに保つチームを志向する。そこからアヤックスは、トップ下がCFの横に並ぶ4-4-2の形で高い位置からプレスをかけることが多い。

現時点でミチェルは、チームがこうした原則を取り込むやり方に満足しているという。「私はいつも、ある選手が前に出てプレスをかけに行く時、その選手はチームにエネルギーを与えていると言っている。私がある種の強い決意を持ってボールを奪いに走れば、チームは自分たちにボールを奪い返すエネルギーがあると感じる。そのエネルギーは常に流れ続けなければならない。あらゆるプレーの中で、自分が助けたいと思っていることをチームメートに示すんだ」

「そして攻撃するためには、1人でも、2人でも、3人でも、4人でも、10人でもなく、11人の選手が必要だ。私たちは11人で攻撃したい。それは確信を持って、そしてある種の喜びとともに行われなければならない」と、彼は最近アヤックスのクラブ公式サイトで語った。

このスタイルを最大限に実行するには、スペースを認識し、それを使う術も理解している、技術力と戦術理解に優れた選手が必要となる。だからこそ、この夏のアヤックスはユリアン・ブラント、デイリー・ブリント、カイオ・エンリケ、そしてほぼ確実にマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのような選手たちにたどり着いたのだ。

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キープレーヤー

この夏の移籍市場における最大級のサプライズのひとつが、ユリアン・ブラントのアヤックス加入だったかもしれない。30歳の攻撃的MFはフリーでアムステルダムと契約し、ボルシア・ドルトムントでの7シーズンを経て、これが初の海外挑戦となる。

ドイツ代表として48試合の出場歴を持つブラントは、少なくとも紙の上ではすぐにエールディビジ屈指の主役級プレーヤーとなる存在だ。焦点は、実際にどれだけコンディションが整っているかだが、本来のレベルを発揮できれば、技術、創造性、戦術眼によって試合を決められる選手をアヤックスは手にすることになる。

まさにそれこそが、昨季のアヤックスが中盤でたびたび欠いていたタイプだった。攻撃はしばしば重く、予測しやすいものに映り、その結果アムステルダムのクラブはたびたびミカ・ゴッツの個の力に頼っていた。ブラントがいれば、ミチェルは高いプレッシャーの中でもボールを預けられ、狭い局面で解決策を見いだし、一本のスルーパスで味方をGKと1対1にできる攻撃的MFを手にする。マルコス・レオナルドは、そうした恩恵を受けられるFWだ。

ゴッツのPSGへのビッグトランスファーがますます現実味を帯び、その後釜が誰になるのかもまだ不透明な今、ブラントがアヤックスで最も創造性の高い選手になる可能性が高い。

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ブレークするのは誰だ？

アブデラ・ウアザンがプレシーズンで見せた流れを維持できれば、今季アヤックスの中盤でセンセーションを巻き起こすだけのすべてを備えている。トップ下のポジションは、ユリアン・ブラントの加入とオスカル・グルフの存在によって競争が激しいが、17歳のウアザンはインサイドハーフとしても非常に高い適性を見せる。さらに、チーム内のより経験豊富なMF陣から学べることも多い。

ミチェルはバーンリー戦の練習試合勝利後、Ajax Lifeに対してこの才能を称賛しており、来季は多くのチャンスを与えるつもりのようだ。「ウアザンのパフォーマンスは素晴らしい。彼はまださらに成長しなければならないが、間違いなく我々を助けられる選手だ」

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成功といえるシーズンの条件は？

アヤックスは昨季、リーグ王者PSVに実に勝ち点28差をつけられてシーズンを終えた。それでも、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは数カ月前、今季すぐに再びリーグ優勝争いに加わるという非常に高い野心を口にしていた。

その言葉はこの夏、具体的な補強によって裏打ちされた。複数の経験豊富で質の高い新戦力を迎え入れたことで、アヤックスはクラブがすぐに攻勢に転じたいことを示した。その野心には十分な理由もある。オランダはUEFA係数ランキングの6位をポルトガルに最終的に明け渡し、これによりエールディビジは2027年夏以降、チャンピオンズリーグのストレートイン枠を1つしか持てなくなる。

失望の続いた数シーズンを経て、サポーターは再びタイトル争いをするチームを強く求めている。野心的な夏の補強によって期待値も大きく高まった。そう考えると、リーグ優勝へ本格的に挑むことがミチェルとアヤックスにとっての最低目標と言えそうだ。

大胆予想

年間最優秀選手：ユリアン・ブラント。ドイツ人MFが健康を維持できれば、すぐにアヤックスの創造性の中心となる。彼の戦術眼、技術、経験は中盤を一段高いレベルへ引き上げる。

最大の期待外れ：マヘル・カリーソ。アヤックスはこのアルゼンチン人に昨冬大きく投資したが、現時点では先発の座を期待できる状況にはない。来季も控え役によって、カリーソの忍耐は再び試されることになりそうだ。カリーソ自身に大きな不足があるというより、単純に序列で上にいる選手が他にいる。

最高の補強：ユリアン・ブラント。他に誰がいるだろうか。アヤックスはフリーで、長年にわたり最高レベルで実績を残してきたドイツ代表48試合出場の選手を獲得した。このクリエーターは、今夏のエールディビジ最高の補強となるかもしれない。

チーム得点王：マルコス・レオナルド。ブラジル人FWは実績ある得点者だ。ブラントが供給役となり、両サイドから十分な配球があれば、2026/27シーズンのアヤックスで断トツの得点王になる。

欧州大会での成績：カンファレンスリーグ準決勝。アヤックスは多くの参加クラブを上回る個の質を備えており、そのため上位進出も可能だ。ただし、実際に優勝カップを手にするには、すべてがかみ合う必要がある。

エールディビジ最終順位：2位。アヤックスはこの夏、大幅な質の上積みを果たしたが、依然として倒すべき相手はPSVだ。今後数週間でPSVの守備陣がさらに大幅に強化される可能性は高い。アイントホーフェンのクラブは今なお個の質にあふれ、違いを生み出せる選手を例外的なほど多く抱えている。仮にジョーイ・フェールマン、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピのような主力が、同等の代役を確保しないまま移籍期間終盤に退団するようなら、優勝争いは再び一気に開かれるだろう。

エールディビジ開幕節に向けて、今週は18クラブすべてを取り上げていく。あなたの応援するクラブのシーズンプレビューがいつ掲載されるのか気になる方は、コメントで質問してほしい。そして、アヤックスに関するあなたの大胆予想もぜひ聞かせてほしい。































