プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦も消化され、移籍市場も活発に動いている。新たなエールディヴィジのシーズンは、いよいよ目前だ。今週はシーズン展望の連載として、エールディヴィジ全18クラブを徹底チェックしていく。この記事ではアヤックスに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ミチェルのスタイルを掘り下げ、サプライズを起こし得る選手を指名し、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想も行う。

アヤックスの新監督に就任したミチェルには、極めて困難な任務が待っている。アムステルダムの名門を再び優勝争いのできるチームへと戻すことだ。戦力補強においては、すぐに違いを生み出せる経験豊富な選手たちに意識的に照準が合わせられた。この方向転換がアヤックスをトップへ押し戻すのに十分かどうかは、今後数カ月で明らかになるだろう。

アヤックスにとって2025/26シーズンは、できるだけ早く忘れたいものとなった。フランチェスコ・ファリオーリの下でリーグ優勝をあと一歩で逃した後、その後任ジョン・ハイティンハには再び魅力的なサッカーが求められた。しかし、下された判断はほぼすべて裏目に出た。1シーズンで実に3人もの監督がチームを率い、最終的には苦しみながらも欧州カップ戦出場プレーオフを通じてカンファレンスリーグ予選の切符を確保した。

その後、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフが大なたを振るった。大幅な戦力整理を進める一方で、新戦力5人を迎え入れ、アヤックスは豊富な経験とリーダーシップを加えた。目標は極めて明確だ。クラブは再びタイトル争いに加わり、PSVとの差を縮めなければならない。そのため、紙の上では昨季よりはるかにバランスの取れたこのスカッドを、ミチェルが毎週のように説得力ある戦いを見せるチームへとまとめ上げられるかは、非常に興味深いポイントになる。

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加入・退団情報

アヤックス首脳陣が2025年夏に主として技術力の高い補強を狙っていたのに対し、この数週間で最優先されたのは何よりも経験だった。ユリアン・ブラント、マルコス・レオナルド、パウロ・エンヒキ、トル・アロコダレの獲得によって、アムステルダムのクラブは十分な経験値とクオリティーを手にした一方、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの加入も数週間前から取り沙汰されている。さらにデイリー・ブリントも、その経験によって重要な役割を担うことが期待されている。レオナルドには、アヤックスはほぼ2000万ユーロを投じた。

ただ、これらの選手の何人かにはリスクも伴う。例えば34歳のテア・シュテーゲンは、ここ2年間で負傷に苦しみ、公式戦出場はわずか12試合にとどまっている。一方でブリントはすでに36歳だ。彼の存在が、ヨウリ・バースとディース・ヤンセの成長を妨げることにはならないだろうか。

その一方でクライフは大規模な整理も進めた。高給取りだったバウト・ベグホルストとブランコ・ファン・デン・ボーメンはフリーで退団し、シーベルト・マンスベルクは控えめな移籍金で売却された。トップタレントのショーン・ステウルに対しては、アヤックスは実に2350万ユーロを得ている。さらに、レンタル組だったオレクサンドル・ジンチェンコ、冨安健洋、ヴィテスラフ・ヤロシュの退団によって、給与体系にも相当な余裕が生まれた。イプスウィッチ・タウンへ900万ユーロ超で移籍したチュバ・アクポムについても同様だ。

アヤックスは今後数週間で少なくとも新たな守備的MFの補強を目指しているが、それと同時にミカ・ゴッツの退団も想定しなければならない状況にあるようだ。このベルギー人にはパリ・サンジェルマンが強い関心を示しており、すでにアムステルダムのチームのキーマンと個人条件で大筋合意に達しているうえ、4500万ユーロの初回オファーも提示している。

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プレシーズンの結果

アヤックスはすでにカンファレンスリーグ予選2回戦から戦うことになっていたため、新シーズンへの準備を早い段階でスタートさせた。ミチェルにとって、この数週間は何よりも自身のスタイルをチームに落とし込む時間となった。

その中で結果の重要性は二の次だった。アヤックスはプレシーズン初戦でパナシナイコスに1-3で敗れたが、その後はAEKラルナカに1-0、オリンピアコスに1-0、バーンリーに2-1で勝利し、自信を深めていった。その合間にはVfLボーフムと1-1で引き分けている。さらにカンファレンスリーグ予選2回戦では、ミチェル率いるチームがFKヴォイヴォディナを相手に力の差を見せつけた。2試合合計でセルビアのクラブを8-2で下している。マルコス・レオナルドとトル・アロコダレは日曜日、FCフォレンダム戦（1-3）でアヤックス加入後初の非公式戦ゴールを記録した。

若きトップタレントであるファレル・ナシュ（18）、ジナイロ・ジョンソン（19）、モハメド・アブダラ（16）、アブデラ・ウアザン（17）は、この数週間でいずれもスペイン人指揮官にアピールする機会を得た。その中でも特に大きな印象を残したのはウアザンだった。このMFはヴォイヴォディナとの第1戦で見事なアシストを記録し、その後バーンリーとの練習試合では決勝点も挙げている。

オスカル・グルフも存在感を示した。アムステルダムでのデビューシーズンは失望に終わったが、このイスラエル人はヴォイヴォディナとの第2戦でハットトリックを達成し、ミチェルに明確なメッセージを送った。

プレースタイル

ミチェルのプレースタイルは明確だ。アヤックスは主導権を握らなければならない。その出発点となるのがボール保持だ。スペイン人監督は、自軍が高い位置でプレーし、早い段階でプレッシャーをかけ、ボールを持っていない場面での多くの動きによってチャンスを作り出すことを求めている。さらに、失ったボールを素早く奪い返すことも彼のフットボール哲学の重要な要素だ。

ボール保持時、アヤックスは最終ラインの前にアンカーを置く4-3-3の形からスタートする。そこから一方のSBが中盤へ上がり、もう一方はセンターバックの脇に入る。そうして3人のセンターバックとアンカーが残るビルドアップの形が生まれ、彼らがネガティブトランジション時の備えを担う。攻撃ブロックは両ウイング、押し上げられたSB、そしてライン間やペナルティーエリア周辺で脅威を生み出すことが求められる攻撃的なMF2人で構成される。FWマルコス・レオナルドは、できるだけ中央の最前線にとどまる必要がある。ブラジル人の彼には、主としてフィニッシャーとして機能することが期待されている。

守備面では、ミチェルは選手間の距離を小さく保つコンパクトなチームを志向する。そこからアヤックスは、トップ下がFWの横に入る4-4-2の形で、しばしばハイプレスを仕掛ける。

今のところミチェルは、チームがこうした原則を取り入れていることに満足している。「私はいつも、選手が前に出てプレッシャーをかける時、その選手はチームにエネルギーを与えると言っている。もし私がある種の決意を持ってボールを奪いに走れば、チームは、自分たちにはボールを奪い返すだけのエネルギーがあると感じる。そのエネルギーは常に流れ続けなければならない。あらゆるプレーの中で、チームメートに『自分は助けたい』ということを示すんだ」

「そして攻撃するためには、1人でも、2人でも、3人でも、4人でも、10人でもなく、11人の選手が必要だ。私たちは11人で攻撃したい。それは強い確信と一定の喜びを持って行われなければならない」と、彼は最近アヤックスのクラブ公式サイトで語っていた。

このスタイルを最大限に実行するには、スペースを見つけ、それを活用する術も知る、技術力が高く戦術理解に優れた選手が必要になる。それが、アヤックスが今夏ユリアン・ブラント、デイリー・ブリント、カイオ・エンヒキ、そしてほぼ確実にマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンといった選手たちにたどり着いた理由でもある。

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キープレーヤー

おそらくこの夏の移籍市場における最大のサプライズの一つが、ユリアン・ブラントのアヤックス加入だった。30歳の攻撃的MFはフリーでアムステルダム入りし、ボルシア・ドルトムントでの7シーズンを経て、これが自身初の海外挑戦となる。

48試合出場のドイツ代表歴を持つブラントは、紙の上ではすぐさまエールディヴィジ屈指の主役の一人に数えられる存在だ。最大のポイントは彼が実際にどこまでコンディションを整えられているかだが、本来のレベルを発揮できれば、アヤックスはその技術、創造性、ゲーム理解によって試合を決められる選手を手にすることになる。

それはまさに、アヤックスが昨季しばしば中盤で欠いていたタイプの選手だ。攻撃はたびたび重く、予測しやすすぎるものに映り、その結果アムステルダムのチームはミカ・ゴッツの個の力に頼る場面が多かった。ブラントがいれば、ミチェルは強いプレッシャー下でもボールを受けられ、狭いスペースで解決策を見つけ、1本のスルーパスで味方をGKと1対1にできる攻撃的MFを手にすることになる。マルコス・レオナルドは、そこから恩恵を受けられるFWだ。

ゴッツのPSG行きというビッグトランスファーが現実味を増し、その後釜についてもまだ不透明な状況にある今、ブラントがアヤックスで最も創造性のある選手になる可能性は高い。

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ブレークするのは誰か？

アブデラ・ウアザンがプレシーズンの流れを維持できれば、今季アヤックスの中盤でセンセーションを巻き起こすだけの資質をすべて備えている。トップ下のポジションは、ユリアン・ブラントの加入とオスカル・グルフの存在によって競争が激しいが、17歳のウアザンはインサイドハーフでも非常に高い適性を見せられる。さらに、スカッド内のより経験豊富なMFたちから学べることも多い。

ミチェルはバーンリー戦の練習試合での勝利後、Ajax Lifeに対してこの才能を絶賛しており、来季は本格的にチャンスを与えていく構えのようだ。「ウアザンのパフォーマンスは素晴らしい。もちろん、まださらに成長する必要はあるが、間違いなく我々を助けてくれる選手だ」

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成功といえるシーズンの条件は？

アヤックスは昨季、リーグ王者PSVに実に勝ち点24差をつけられてシーズンを終えた。それでも、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは数カ月前、今季すぐにでも再びリーグ優勝争いに加わるという非常に高い野心を口にしていた。

その言葉はこの夏、さらに裏付けられた。複数の経験豊富で質の高い新戦力を加えたことで、アヤックスはクラブが直ちに反攻に出たいことを示している。この野心には十分な理由もある。オランダはUEFA係数ランキングの6位をポルトガルに決定的に奪われたため、エールディヴィジは2027年夏以降、チャンピオンズリーグのストレートイン枠を1つしか持てなくなる。

失望の続いた数シーズンを経て、サポーターは再びタイトル争いのできるチームを渇望している。そのため、この野心的な夏の補強によって期待値は大きく高まった。リーグ優勝に本気で挑むことは、ミチェルとアヤックスにとって最低限の目標と言えそうだ。

（大胆な）予想

年間最優秀選手: ユリアン・ブラント。ドイツ人MFがコンディションを維持できれば、すぐにアヤックスの創造性の中心になる。彼のゲーム理解、技術、経験は中盤を一段上のレベルへ引き上げる。

最大の失望: マヘル・カリーソ。アヤックスは昨冬、このアルゼンチン人に大きく投資したが、現時点ではまだ先発の座を期待できる状況にはない。来季もまた控えという役割の中で、カリーソの忍耐は試されることになりそうだ。本人に大きな不足があるというより、単純に序列で上にいる選手たちがいるだけだ。

最高の補強: ユリアン・ブラント。他に誰がいるだろうか。アヤックスはフリーで、長年にわたって最高レベルで実績を残してきた48試合出場のドイツ代表選手を獲得した。このクリエイティブな選手は、今夏のエールディヴィジ最高の補強になる可能性すらある。

チーム得点王: マルコス・レオナルド。ブラジル人FWは実績あるゴールゲッターだ。ブラントからのラストパス、そしてサイドから十分な供給があれば、2026/27シーズンのアヤックスで断トツの得点王になるだろう。

欧州での結果: カンファレンスリーグ準決勝。アヤックスは多くの参加クラブより個の質で上回っており、そのため上位進出は十分可能だ。ただし、実際に優勝杯を勝ち取るには、あらゆる要素が完璧にかみ合う必要がある。

エールディヴィジ最終順位: 2位。アヤックスはこの夏、大幅なクオリティー向上を果たしたが、現時点でPSVはいまだ倒すべきチームであり続けている。今後数週間でPSVの守備陣がさらに大きく強化される可能性は高い。アイントホーフェンのクラブは今なお個の質にあふれ、違いを生み出せる選手を例外的なほど多く抱えている。もしジョーイ・フェールマン、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピといった主力が、同等の代役が来ないまま移籍期間終盤に退団することになれば、タイトルレースは一気に開かれる可能性もある。

エールディヴィジ開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げていく。お気に入りのクラブのシーズン展望がいつ掲載されるのか気になる人は、コメントで質問してほしい。 そしてアヤックスに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。































