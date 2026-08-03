プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦も消化され、移籍市場も活発に動いている。エールディヴィジの新シーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズン展望の連載として、エールディヴィジ全18クラブを徹底チェックする。今回はアヤックスに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ミチェルのプレースタイルを掘り下げ、ブレークが期待される選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの大胆予想もお届けする。

アヤックスの新監督に就任したミチェルには、極めて重いミッションが課されている。アムステルダムの名門を再び優勝争いの候補へ押し上げることだ。補強においては、即戦力として違いを生み出せる経験豊富な選手の獲得に明確に舵を切った。この路線変更がアヤックスをトップ戦線へ引き戻すのに十分かどうかは、今後数カ月で明らかになるだろう。

アヤックスにとって2025-26シーズンは、できるだけ早く忘れたいものとなった。フランチェスコ・ファリオーリの下でリーグ優勝をあと一歩で逃した後、その後任ジョン・ヘイティンハには再び魅力的なサッカーが求められた。しかし、下された判断はほぼすべて裏目に出た。1シーズンで実に3人もの監督がチームを率い、最終的には欧州カップ戦出場プレーオフを苦しみながら勝ち抜き、カンファレンスリーグ予選への切符を確保した。

その後、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフが大なたを振るった。大胆な整理が行われ、さらに新戦力5人を加えることで、アヤックスは豊富な経験とリーダーシップを手にした。目標は極めて明確だ。クラブは再びタイトル争いに加わり、PSVとの差を縮めなければならない。その意味でも、紙の上では昨季よりはるかにバランスの取れた陣容から、ミチェルが毎週のように説得力ある戦いを見せるチームを作り上げられるかは非常に興味深い。

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加入・退団

アヤックス首脳陣が2025年夏には主に技術力の高い補強を狙っていたのに対し、この数週間は何よりもまず経験値に重点が置かれた。ユリアン・ブラント、マルコス・レオナルド、パウロ・エンリケ、トル・アロコダレの獲得により、アムステルダムのクラブは十分な経験とクオリティーを手に入れた一方、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの加入もここ数週間ささやかれ続けている。さらにデイリー・ブリントも、その経験で重要な役割を担うことが期待されている。なお、レオナルドにはアヤックスが2000万ユーロ近い金額を投じた。

もっとも、これらの選手の一部にはリスクもつきまとう。例えば34歳のテア・シュテーゲンは、ここ2年で負傷に苦しみ、公式戦出場はわずか12試合。一方でブリントはすでに36歳だ。彼の存在がヨウリ・バースやディース・ヤンセの成長を妨げることにはならないだろうか。

一方でクライフは大胆な整理も進めた。高給取りのワウト・ベグホルストとブランコ・ファン・デン・ボーメンはフリーで退団し、シヴェルト・マンスベルクも控えめな移籍金で売却された。トップタレントのショーン・ステウルに対しては、アヤックスは実に2350万ユーロを手にした。加えて、レンタル組のオレクサンドル・ジンチェンコ、冨安健洋、ヴィテスラフ・ヤロシュの退団により、給与総額にも相応の余裕が生まれた。これは、900万ユーロ超でイプスウィッチ・タウンへ移籍したチュバ・アクポムにも当てはまる。

アヤックスは今後数週間で少なくとも新たな守備的MFを補強したい考えだが、その一方でミカ・ゴッツの退団も想定しなければならないようだ。ベルギー人アタッカーにはパリ・サンジェルマンが強い関心を示しており、すでにアムステルダムの主役級選手と個人条件の大枠で合意。4500万ユーロの初回オファーも提示している。

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プレシーズンの結果

アヤックスはカンファレンスリーグ予選2回戦からの参加となったため、新シーズンへの準備を早い段階でスタートさせた。この数週間、ミチェルにとって何より重要だったのは、自らのスタイルをチームに落とし込むことだった。

その中で結果の優先順位は高くなかった。アヤックスはプレシーズン初戦でパナシナイコスに1-3で敗れたが、その後はAEKラルナカに1-0、オリンピアコスに1-0、バーンリーに2-1で勝利し、自信を深めていった。その合間にはVfLボーフムとも1-1で引き分けている。さらにカンファレンスリーグ予選2回戦では、ミチェル率いるチームがFKヴォイヴォディナを圧倒。2試合合計8-2でセルビアのクラブを退けた。マルコス・レオナルドとトル・アロコダレは日曜日、FCフォレンダム戦（1-3）でアヤックスの一員として初の非公式戦ゴールを決めている。

この数週間では、若き逸材のファレル・ナシュ（18）、ジナイロ・ジョンソン（19）、モハメド・アブダラ（16）、アブデラ・ウアザン（17）がそろって、このスペイン人指揮官にアピールするチャンスを得た。その中でも特に大きな印象を残したのがウアザンだ。このMFはヴォイヴォディナとの第1戦で見事なアシストを記録し、その後バーンリーとの親善試合では決勝点も奪った。

オスカル・グルフも存在感を示した。アムステルダムでのデビューシーズンは失望に終わったが、このイスラエル代表はヴォイヴォディナとの第2戦でハットトリックを達成し、ミチェルへ明確なメッセージを送っている。

プレースタイル

ミチェルのプレースタイルは明確だ。アヤックスは主導権を握らなければならない。その大前提となるのがボール保持だ。スペイン人指揮官は、チームに高い位置を取り、前線から早いプレスをかけ、ボールを持っていない局面でも豊富な動きでチャンスを生み出すことを求めている。さらに、失ったボールを即座に奪い返すことも彼のフットボール哲学の重要な一部だ。

ボール保持時、アヤックスは最終ラインの前に守備的MFを置く4-3-3をベースにスタートする。そこからSBの一方が中盤へ絞り、もう一方はセンターバックの横に入る。これにより、3人のセンターバックと守備的MFがリスク管理を担うビルドアップの形が生まれる。攻撃ブロックは、2人のウイング、押し上げられたSB、そしてライン間やペナルティーエリア周辺で脅威を生み出す2人の攻撃的MFで構成される。FWマルコス・レオナルドには、できるだけ前線中央にとどまることが求められる。ブラジル人FWには主にフィニッシャーとしての役割が期待されている。

守備面では、ミチェルは選手間の距離をコンパクトに保つチームを志向している。そこからアヤックスは、トップ下がFWの横に並ぶ4-4-2の形で高い位置からプレスをかけることも多い。

現時点でミチェルは、チームがそうした原則を取り入れる姿勢に満足している。「私はいつも、選手が前に出てプレスをかける時、その選手はチームにエネルギーを与えると言っている。ボールを奪うために私が強い決意を持って走れば、チームは僕たちにボールを奪い返すエネルギーがあると感じる。そのエネルギーは絶えず流れていなければならない。あらゆるプレーの中で、自分が助けたいと思っていることを仲間に示すんだ」

「そして攻撃するためには、1人でも2人でも3人でも4人でも10人でもなく、11人の選手が必要だ。私たちは11人で攻撃したい。それは強い確信と、ある種の喜びを持って行われなければならない」と、彼は最近アヤックスのクラブ公式サイトで語っている。

そのスタイルを最大限に実行するには、技術力が高く、戦術理解に優れ、スペースを認識して使う術を知る選手が必要になる。だからこそ、この夏のアヤックスはユリアン・ブラント、デイリー・ブリント、カイオ・エンリケ、そしてほぼ確実にマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのような選手たちにたどり着いたのだ。

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キープレーヤー

この夏の移籍市場で、おそらく最も巧みに隠されていた動きの一つがユリアン・ブラントのアヤックス加入だった。30歳の攻撃的MFはフリーでアムステルダム入りを果たし、ボルシア・ドルトムントでの7シーズンを経て、自身初の国外挑戦に臨む。

48試合出場のドイツ代表経験を持つブラントは、少なくとも紙の上ではすぐさまエールディヴィジ屈指の主役級選手となる。最大の焦点は実際にどこまでコンディションが整っているかだが、本来のレベルを発揮できれば、アヤックスは技術、創造性、ゲーム理解で試合を決められる選手を手にすることになる。

それこそが昨季のアヤックスが中盤でしばしば欠いていたタイプの選手だ。攻撃はたびたび重く、予測しやすいものとなり、アムステルダムのクラブは何度もミカ・ゴッツの個の力に頼っていた。ブラントがいれば、ミチェルは強いプレッシャーの中でもボールを預けられ、狭いスペースで解決策を見いだし、1本のスルーパスで味方をGKと1対1にできる攻撃的MFを手にすることになる。マルコス・レオナルドは、その恩恵を受けられるFWだ。

ゴッツのPSG移籍というビッグディールが現実味を増し、後継者もなお不透明な状況を踏まえると、ブラントがアヤックスで最も創造性のある選手になる可能性は高い。

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ブレーク候補は？

アブデラ・ウアザンがプレシーズンの流れを維持できれば、今季のアヤックス中盤でセンセーションを巻き起こすだけの資質をすべて備えている。トップ下のポジションではユリアン・ブラントの加入とオスカル・グルフの存在により競争は激しいが、17歳のウアザンはインサイドハーフでも非常に高い適性を見せる。加えて、彼にとってはチーム内のより経験豊富なMFたちから学べることも多い。

ミチェルはバーンリー戦の親善試合勝利後、Ajax Lifeに対し、この才能を高く評価しており、来季は十分なチャンスを与える構えのようだ。「ウアザンのパフォーマンスは素晴らしい。まださらに成長しなければならないが、間違いなく我々を助けられる選手だ」

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シーズン成功の条件は？

アヤックスは昨季、リーグ王者PSVに実に勝ち点24差をつけられてシーズンを終えた。それでもテクニカルディレクターのジョルディ・クライフは数カ月前、今季はすぐさま再びリーグ優勝争いに加わるという極めて高い目標を口にしていた。

そしてこの夏、その言葉は補強によって裏打ちされた。複数の経験豊富で質の高い新戦力を加えたことで、アヤックスはクラブとしてすぐに攻勢に出たいという意思を示した。この野心には十分な理由もある。オランダはUEFA係数ランキングの6位をポルトガルに正式に奪われ、2027年夏以降、エールディヴィジに与えられるチャンピオンズリーグのストレートイン枠は1つだけとなるからだ。

失望の続いた数シーズンを経て、サポーターは再びタイトル争いに加わるチームを渇望している。野心的な夏の補強によって期待値も大きく上がった。そう考えれば、ミチェルとアヤックスにとって最低限の目標は、本気でリーグ優勝を狙うことだろう。

（大胆）予想

年間最優秀選手：ユリアン・ブラント。ドイツ人MFが健康を維持できれば、即座にアヤックスの創造性の中枢となる。彼の戦術眼、技術、経験は中盤を一段上のレベルへ引き上げる。

最大の失望：マヘル・カリーソ。アヤックスはこのアルゼンチン人に昨冬大きく投資したが、現時点ではまだ先発の座を期待できない。来季も控え役により、カリーソの忍耐は再び試されることになりそうだ。本人に大きな不足があるというより、単純に序列で上にいる選手が他にいる。

最高の補強：ユリアン・ブラント。他に誰がいるだろうか。アヤックスはフリーで、48試合出場のドイツ代表経験者を獲得した。長年にわたり最高レベルで実績を残してきたこのクリエイターは、この夏のエールディヴィジ最高の移籍になるかもしれない。

チーム得点王：マルコス・レオナルド。ブラジル人FWは実績あるゴールゲッターだ。ブラントがチャンスメイカーとなり、サイドから十分な供給があれば、2026-27シーズンのアヤックスで断トツの得点王になるだろう。

欧州での結果：カンファレンスリーグ準決勝。アヤックスは多くの参加クラブを上回る個の力を備えており、その分だけ上位進出も可能だ。ただし実際に優勝杯を勝ち取るには、すべてがかみ合う必要がある。

エールディヴィジ最終順位：2位。アヤックスはこの夏、大幅な戦力アップを果たしたが、依然として倒すべき相手はPSVだ。今後数週間でPSVの守備陣がさらに強化される可能性は高い。アイントホーフェンの陣容には今なお個のクオリティーがあふれ、違いを生み出せる選手が非常に多い。もしジョーイ・フェールマン、セルジーニョ・デスト、リカルド・ペピといった主力が同等の後任なしに移籍市場終盤で退団するようなら、タイトルレースは一気に大きく開かれるだろう。

エールディヴィジ開幕節に向け、今週は全18クラブを取り上げていく。応援するクラブのシーズン展望がいつ公開されるか気になる方は、コメントで質問を。































