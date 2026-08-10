重要人物らの署名入り公開書簡：UEFAらがジャンニ・インファンティーノへの批判をさらに強める

「サッカーは世界最大の共通の情熱だ。それは特定の個人や機関のものではない」と、彼らは「サッカー・ファミリー」に宛てた公開書簡でつづった。近年のFIFAの成長は確かに「現実のもの」ではあるが、「決して一人の個人の功績ではない」とした。

この書簡にはチェフェリンに加え、アジアサッカー連盟（AFC）会長のサルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ、そして北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）のトップであるビクター・モンタリアーニも署名した。これに加え、各大陸連盟の事務総長らの署名もある。彼らは「加盟団体を代表する連盟」として共同で発言しているという。

書簡では、「サッカーにおけるリーダーシップ」には、「その責任を託したサッカー・ファミリーに奉仕する義務」が伴うと記されている。「信頼が欺瞞によって損なわれ、ある個人が、その人物に権限を託した集団の上に自らを置くならば、その義務はなおざりにされたことになる」。この文書ではインファンティーノの名前は明記されなかった。

書簡の作成者たちは、加盟協会を分断したり、ワールドカップ開催地の決定のような共同で下された判断を覆したりすることが目的ではなく、「もっと根本的なこと、すなわち競技の健全性と、それを率いるために選ばれた人々の健全性」が問題なのだとしている。

FIFAは直近でジャンニ・インファンティーノを擁護

週末には、世界統括団体がインファンティーノを擁護し、批判者に対して全面的な反論を展開していた。FIFAは声明で、「FIFAとその会長を弱体化させようとする一部の関係者による、狙いを定めた継続的な試みがあることがますます明らかになっている」と発表した。そして今回、予想されていた反論が示された。

また、すでに頓挫した投資家取引のプロセスをめぐってFIFAが「誤り」を認めたことも、大陸連盟の首脳たちを納得させるには至らなかった。彼らは、サッカー機関を既成事実の前に立たせる意図的な計画だったとの非難をあらためて示した。書簡では「時間的圧力の下で、意味のある協議もないまま提示され、加盟協会がその条件を適切に精査する前に期限に向けて押し進められた提案は、手違いの結果ではなく、統制を制限することを狙った意図の結果である」と記されている。

「FIFAワールドカップを売る」試みは、「FIFAが本来奉仕すべき、まさにその機関に対する根本的な信頼の侵害」に当たるという。さらにチェフェリンらは、FIFAが発表したここ数週間の出来事に関する検証が、完全に独立した機関によって実施される予定ではないことも批判した。「説明責任があるべきところに沈黙があり、開放性があるべきところに距離がある」。

2027年3月の選挙に向け、これまでのところ唯一の正式な立候補者であるインファンティーノは、その後取り下げられた投資家計画が突然提示されて以降、激しい批判にさらされている。