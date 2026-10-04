30歳のウインガーは、ボスポラス海峡の地で引き続き大きな期待の重圧にさらされている。今季ここまで公式戦7試合に出場している元バイエルンの同選手は、いまだ1ゴールにも1アシストにも絡めていない。

トルコのスポーツ紙の情報によると、サネとの会談は今後予定されているスュペル・リグのカスムパシャ戦、そしてチャンピオンズリーグのFCバルセロナ戦を前に行われる見通しだ。クラブ首脳陣はこの話し合いを通じて不振の原因を明らかにしたいだけでなく、高給取りの同選手に対して早急なパフォーマンス向上も求めているという。それによれば、この2試合はクラブ内部ですでにサネにとって進路を左右する試金石とみなされている。

直近ではドイツ代表のユルゲン・クロップ監督からもDFB選抜に招集されなかった、ドイツ代表通算80試合出場の同選手を巡るガラタサライでの状況は、すでに数週間にわたって緊迫している。すでに9月上旬には、同紙Sabahが明確な不協和音について報じていた。

それによると、サネは出場時間に不満を抱いており、一時は早期退団すらちらつかせていたという。内部では、控え選手という役割に不満を募らせ、我慢の限界に達していたとされる。当時サネは、自分を短時間起用のための控えだとはまったく考えておらず、この状況は自身の要求に見合うものではないとはっきり伝えていたという。

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レロイ・サネ、ガラタサライでいまだ得点関与なし

新シーズンのスタートは、このレフティーにとってすでに失望のものとなっていた。第1節の昇格組チョルムFK戦では2-2の引き分けの中で先発し、89分間プレーしたものの、チーム全体の低調な出来を受けて、ブルク監督は対応を取った。

その後のリーグ戦では、元バイエルンの同選手はベンチスタートとなった。エルズルムスポル戦での4-0勝利では66分から途中出場し、ギョズテペ戦での3-2勝利では73分からの出場となった。

波紋を抑えるため、クラブ首脳陣はこの時点ですでにサネとの話し合いを行ったとされ、陣容内での高い位置づけと、今後のシーズンに向けた全面的な信頼を伝えたという。

サネは2025年夏にバイエルン・ミュンヘンからガラタサライへ加入した。加入1年目は公式戦43試合で7ゴール9アシストを記録している。トルコ王者との契約は2028年までとなっている。